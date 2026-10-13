Muzyczny dorobek Natalii Kukulskiej sprawia, iż artystka jest uważana za jedną z najbardziej płodnych i pracowitych polskich wokalistek. Z okazji 40-lecia, a raczej, jak zdradziła niedawno Interii Muzyce, 30-lecia (licząc od "dorosłego" debiutu), znów ruszyła w trasę, aby podziękować fanom za lata wsparcia.

"Mam wrażenie, że dzisiaj zbieram plony tego, co się wydarzyło, a jednocześnie cały czas sieję i produkuję, tworzę nowe. Jestem w totalnej pełni, więc to idealny moment na taką trasę. Mam sporo sił witalnych, mogę jeszcze dać wiele. Jestem bardzo wdzięczna. Pasja zawsze mnie prowadziła, oczywiście z pomocą ambicji i pracy, i przede wszystkim odważnych marzeń" - opowiedziała.

Natalia Kukulska w objęciach córek. "Wszystkie piękne"

W przerwie od artystycznych aktywności Natalia Kukulska odpoczywa w domu w towarzystwie rodziny. Przypomnijmy, że Natalia Kukulska jest prywatnie związana z Michałem Dąbrówką, z którym doczekała się syna Jana oraz dwóch córek - Laury i Ani Dąbrówki, która wiele razy towarzyszyła mamie podczas branżowych wydarzeń.

"Na dzisiejszą aurę najlepszy okład z córeczek! Nawet nie wiedziałam że dziś był dzień dziewczyny!" - napisała w opisie wokalistka.

Natalia Kukulska na Instagramie Instagram: @natalia.kukulska materiał zewnętrzny

"To niemożliwe, jak skóra zdjęta z matki", "Jedna z córek podobna nawet do Anny Jantar", "Piękne wszystkie", "Nie można rozpoznać, która mama, a która córka", "Super dziewczyny!", "Przepiękne!", "Piękne zdjęcie i tyle w nim miłości", "W tym zdjęciu jest magia. Przepiękne", "Wszystkie śliczne", "Ale uroczo! Wszystkie piękne, jednak genów nie oszukasz", "Trzy Natalki! Wyglądacie jak klony", "Nostalgicznie... widzę tu piękną młodą Annę Jantar", "Jak Anna! Jakby czas się zatrzymał" - piszą na Instagramie fani wokalistki.

Natalia Kukulska skończyła 50 lat. Polski rynek muzyczny nie wyglądałby bez niej tak samo

Natalia Kukulska ma na swoim koncie bogaty muzyczny katalog. Jej dyskografia towarzyszy Polakom od lat - artystka jest obecna na polskiej scenie od wielu dekad. Swoją pasję do muzyki zaczęła rozwijać już w wieku dziecięcym. To właśnie rodzice pielęgnowali jej miłość do muzyki.

Przypomnijmy, że mamą Natalii była ceniona wokalistka Anna Jantar (zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej samolotu Ił-62 Polskich Linii Lotniczych LOT, wracając z trasy koncertowej w USA), zaś ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Najbliżsi wspierali młodą Kukulską w dążeniu do scenicznych marzeń i sprawili, że zaczęła występować już wieku 10 lat. Wydała wtedy również album pt. "Natalia", na którym znalazły się słynne piosenki dla dzieci, takie jak "Puszek-okruszek". Była to jedynie zapowiedź dalszej kariery Natalii, która do dziś obfituje w sukcesy.

Natalia Kukulska urodziła się 3 marca 1976 w Warszawie. Po zakończeniu liceum w 1995 roku od razu rozpoczęła pracę nad kolejną płytą "Światło", wydaną z wytwórnią muzyczną PolyGram. Projekt promowany był singlami "Dłoń" i "Piosenka światłoczuła". Album zdobył status złotej płyty za wysoką sprzedaż i znacznie poszerzył grono odbiorców wokalistki.

Natalia Kukulska z trzema złotymi radami dla debiutantów. Artystka wystąpiła z Kubą Badachem Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

W 1997 roku Natalia Kukulska wydała album "Puls", promowany piosenkami "Im więcej ciebie tym mniej, otwiera się w nowym oknie", "W biegu" i "Czy ona jest", która posłużyła artystce do zapowiedzenia w swoich mediach społecznościowych jubileuszowej trasy "Ona jest taka jak ja".

Choć artystka może się pochwalić masą przebojowych projektów, to właśnie krążek "Autoportret" szczególnie podbił serca jej fanów. Piosenkarka wydała go 1 marca 1999 roku, a promowała płytę utworami "Przychodzimy tylko raz", "Skończyło się" i "Zanim wszystko się odwróci". Na albumie znalazła się także nowa wersja przeboju "Tyle słońca w całym mieście, otwiera się w nowym oknie" z repertuaru Anny Jantar. 13 marca 2000 roku ukazał się album "Tyle słońca", który jest zapisem koncertu poświęconego pamięci Anny Jantar z 23 lutego, w którym różni artyści występują wraz z Natalią Kukulską.