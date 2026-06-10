Natalia Kukulska, jak sama przyznaje, rzadko sięga po repertuar swojej mamy. W ostatnim czasie zdarzyło się jednak kilka wyjątków, a nagraniem z jednego z występów podzieliła się w mediach społecznościowych. Wykonaniu z Teatru Muzycznego w Poznaniu towarzyszył głęboko poruszający wpis.

"To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. Tak śpiewała moja mama… Tak zapewne było, bo jej życie, choć krótkie było piękne i niezwykle bogate w wydarzenia" - napisała Kukulska na Instagramie. Zwróciła przy tym uwagę na wymowny szczegół z przeszłości swojej matki: "Jak życie motyla, w końcu z domu nazywała się Szmeterling (motyl po niemiecku)".

Dlaczego Natalia Kukulska zdecydowała się zaśpiewać utwór mamy?

Piosenkarka zdradziła również powód swojego wyjątkowego występu. O wykonanie utworu Anny Jantar poprosił ją bezpośrednio Przemysław Kieliszewski, dyrektor poznańskiego Teatru Muzycznego. Scena ta już wkrótce będzie miała szczególne znaczenie dla obu artystek - to właśnie tam w przyszłym roku odbędzie się premiera musicalu "Tylko mnie poproś do tańca". Kukulska, będąca współautorką libretta (wraz z Ałbeną Grabowską), podsumowała to przedsięwzięcie z nadzieją: "Ta klamra jest dla mnie bardzo symboliczna. (...) Cieszę się bardzo na tę przygodę. Coś się kończy coś zaczyna…".

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Przypomnijmy, Anna Jantar zginęła tragicznie 14 marca 1980 roku. Samolot Ił-62 "Mikołaj Kopernik" wracający z Nowego Jorku rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie, odbierając życie 87 osobom znajdującym się na pokładzie. Pamięć o artystce jednak wciąż trwa, a nowy musical to znak, że jej muzyka pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń.

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