Natalia Kukulska opublikowała poruszający wpis w dniu urodzin mamy. "Jej życie, choć krótkie było piękne"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Anna Jantar, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny lat 70., przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku. Choć jej błyskotliwa kariera została nagle przerwana w wieku niespełna 30 lat, w pamięci słuchaczy na zawsze zapisały się takie przeboje jak "Tyle słońca w całym mieście" czy "Nic nie może wiecznie trwać". Dziś, w rocznicę urodzin legendarnej wokalistki, wyjątkowy hołd złożyła jej córka, Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska w rocznicę urodzin Anny Jantar wspomina mamę i zdradza kulisy pracy nad musicalem „Tylko mnie poproś do tańca” w Poznaniu.
Natalia Kukulska i Anna Jantar Karewicz / Piętka MieszkoAKPA

Natalia Kukulska, jak sama przyznaje, rzadko sięga po repertuar swojej mamy. W ostatnim czasie zdarzyło się jednak kilka wyjątków, a nagraniem z jednego z występów podzieliła się w mediach społecznościowych. Wykonaniu z Teatru Muzycznego w Poznaniu towarzyszył głęboko poruszający wpis.

"To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. Tak śpiewała moja mama… Tak zapewne było, bo jej życie, choć krótkie było piękne i niezwykle bogate w wydarzenia" - napisała Kukulska na Instagramie. Zwróciła przy tym uwagę na wymowny szczegół z przeszłości swojej matki: "Jak życie motyla, w końcu z domu nazywała się Szmeterling (motyl po niemiecku)".

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Dlaczego Natalia Kukulska zdecydowała się zaśpiewać utwór mamy?

Piosenkarka zdradziła również powód swojego wyjątkowego występu. O wykonanie utworu Anny Jantar poprosił ją bezpośrednio Przemysław Kieliszewski, dyrektor poznańskiego Teatru Muzycznego. Scena ta już wkrótce będzie miała szczególne znaczenie dla obu artystek - to właśnie tam w przyszłym roku odbędzie się premiera musicalu "Tylko mnie poproś do tańca". Kukulska, będąca współautorką libretta (wraz z Ałbeną Grabowską), podsumowała to przedsięwzięcie z nadzieją: "Ta klamra jest dla mnie bardzo symboliczna. (...) Cieszę się bardzo na tę przygodę. Coś się kończy coś zaczyna…".

Przypomnijmy, Anna Jantar zginęła tragicznie 14 marca 1980 roku. Samolot Ił-62 "Mikołaj Kopernik" wracający z Nowego Jorku rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie, odbierając życie 87 osobom znajdującym się na pokładzie. Pamięć o artystce jednak wciąż trwa, a nowy musical to znak, że jej muzyka pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń.

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