Natalia Kukulska obchodzi 50. urodziny. "Jest polskim skarbem narodowym"

"Nadszedł ten dzień, na który czekałam. W przeddzień moich okrągłych urodzin pragnę z radością ogłosić i zapowiedzieć moją jubileuszową trasę koncertową" - opowiedziała na swoich social mediach Natalia Kukulska.

Wokalistka zapowiedziała, że podczas rocznicowej trasy zamierza zabrać słuchaczy w podróż przez wszystkie etapy jej kariery. "Trasa jubileuszowa jest dla mnie świętem, na które chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy towarzyszyli mi przez te lata… Od początku mojej drogi, od etapu dziecięcego, poprzez lata 90., aż po dziś z 'Czułymi strunami' włącznie. Niezależnie od tego, kiedy słuchali mojej muzyki" - napisała artystka.

Natalia Kukulska kończy 50 lat. Polski rynek muzyczny nie wyglądałby bez niej tak samo

Natalia Kukulska ma na swoim koncie bogaty muzyczny katalog. Jej dyskografia towarzyszy Polakom od lat - artystka jest obecna na polskiej scenie od wielu dekad. Swoją pasję do muzyki zaczęła rozwijać już w wieku dziecięcym. To właśnie rodzice pielęgnowali jej miłość do muzyki.

Przypomnijmy, że mamą Natalii była ceniona wokalistka Anna Jantar (zginęła 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej samolotu Ił-62 Polskich Linii Lotniczych LOT, wracając z trasy koncertowej w USA), zaś ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Najbliżsi wspierali młodą Kukulską w dążeniu do scenicznych marzeń i sprawili, że zaczęła występować już wieku 10 lat. Wydała wtedy również album pt. "Natalia", na którym znalazły się słynne piosenki dla dzieci, takie jak "Puszek-okruszek". Była to jedynie zapowiedź dalszej kariery Natalii, która do dziś obfituje w sukcesy.

Natalia Kukulska urodziła się 3 marca 1976 w Warszawie. Po zakończeniu liceum w 1995 roku od razu rozpoczęła pracę nad kolejną płytą "Światło", wydaną z wytwórnią muzyczną PolyGram. Projekt promowany był singlami "Dłoń" i "Piosenka światłoczuła". Album zdobył status złotej płyty za wysoką sprzedaż i znacznie poszerzył grono odbiorców wokalistki.

W 1997 roku Natalia Kukulska wydała album "Puls", promowany piosenkami "Im więcej ciebie tym mniej", "W biegu" i "Czy ona jest", która posłużyła artystce do zapowiedzenia w swoich mediach społecznościowych jubileuszowej trasy "Ona jest taka jak ja".

Choć artystka może się pochwalić masą przebojowych projektów, to właśnie krążek "Autoportret" szczególnie podbił serca jej fanów. Piosenkarka wydała go 1 marca 1999 roku, a promowała płytę utworami "Przychodzimy tylko raz", "Skończyło się" i "Zanim wszystko się odwróci". Na albumie znalazła się także nowa wersja przeboju "Tyle słońca w całym mieście" z repertuaru Anny Jantar. 13 marca 2000 roku ukazał się album "Tyle słońca", który jest zapisem koncertu poświęconego pamięci Anny Jantar z 23 lutego, w którym różni artyści występują wraz z Natalią Kukulską.

Natalia Kukulska z trzema złotymi radami dla debiutantów. Artystka wystąpiła z Kubą Badachem Bartłomiej Warowny INTERIA.PL

Pod serią postów Natalii Kukulskiej, gdzie artystka zapowiada swoje jubileuszowe tournée, fani zebrali się, aby złożyć swojej idolce serdeczne życzenia. "Wszystkiego najlepszego Pani Natalio, Pani muzyka jest ze mną od dzieciństwa", "Pani jest polskim skarbem narodowym", "Zdrowia, pomyślności i świeżych artystycznych pomysłów!", "Oczywiście będę na trasie. Mój mąż panią kocha", "Pani Natalia wygląda zupełnie jak jej mama, to niebywałe", "Duuużo zdrowia Pani Natalio, wszystkiego najlepszego" - czytamy na Facebooku oraz Instagramie artystki.