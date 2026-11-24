Natalia Kukulska to wokalistka, która wychowywała się w artystycznej rodzinie - jej mamą była ceniona piosenkarka Anna Jantar, a ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. Dzięki wsparciu rodziców zaczęła występować już w wieku 10 lat. Wydała wtedy album "Natalia", na którym znalazły się hity dla dzieci, m.in. "Puszek-okruszek".

Gdy Kukulska założyła własną rodzinę, również postanowiła wychować dzieci w duchu artystycznym. 25 lat temu gwiazda wyszła za mąż za perkusistę Michała Dąbrówkę i to właśnie z nim doczekała się trojga pociech. Najmłodsza z córek, Laura, ma obecnie 9 lat i jeszcze nie wybrała swojej ścieżki. Druga w kolejności, Anna, skończyła 21 lat i mieszka obecnie w Londynie, gdzie studiuje musical. Najstarszy z rodzeństwa, 26-letni Jan, poszedł w ślady ojca - prężnie działa na polskim rynku muzycznym jako perkusista.

Syn Natalii Kukulskiej poszedł w ślady rodziców. Spełnia się jako perkusista w zespołach polskich gwiazd

Jan Dąbrówka, dzięki temu, że dorastał w domu, w którym muzyka była wszechobecna, już w dzieciństwie nauczył się gry na instrumentach. Pierwszy był fortepian, po którym przyszła kolej na rozwijanie talentu w Warsztatowej Akademii Musicalowej Teatru Roma, a na koniec perkusja. Swoje umiejętności, odziedziczone po ojcu, doskonalił na prestiżowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie gra w zespołach artystów takich jak Zalia czy Franek Warzywa.

Natalia Kukulska niespodziewanie zdradziła, że jej syn jest zaręczony. "Niedługo będzie ślub"

Natalia Kukulska razem z Janem Dąbrówką pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu "Bliskoznaczni". Program Katarzyny Nosowskiej i jej syna, Mikołaja Krajewskiego, sprowokował gościnię do wyznania. Autorka hitu "Dłoń" niespodziewanie ujawniła, że jej syn jest zaręczony.

"Oni są kochani, że tak mnie wspierają. Emilka, narzeczona Jasia, to wspaniała dziewczyna" - wyznała Kukulska. Chwilę później opowiedziała historię o tym, jak partnerka syna pojawiła się na jednym z jej koncertów i nazwała wówczas artystkę "prawie teściową". "To było tak słodkie, tak się dziwnie poczułam. Dobrze się czuję w tej roli. Emilka założyła moją bluzkę z okładką płyty 'Tobie' i powiedziała: zobacz, taka niespodzianka!" - dodała podekscytowana piosenkarka.

50-latka zdradziła, że narzeczeni już szykują się do najważniejszej uroczystości. W związku z tym, jako matka przyszłego pana młodego, jest niezwykle rozemocjonowana. "Niedługo będzie ślub, więc to jest też dla mnie takie wielkie przeżycie" - powiedziała wprost Kukulska.