"Jestem tym poruszona i wdzięczna za zaproszenie" - ogłosiła Natalia Kukulska, rozpoczynając swoją japońską przygodę. 29 sierpnia w Osace, w ramach Tygodnia Fryderyka Chopina, wraz z zaproszonymi gośćmi i muzykami Filharmonii Narodowej zaprezentuje wyjątkowy projekt "Czułe struny" - pierwszą na świecie interpretację twórczości Fryderyka Chopina w słowach.

W mediach społecznościowych Natalia Kukulska zaczęła relacjonować rozpoczęcie swojej japońskiej przygody.

"Lecimy do Osaki na Osaka Expo 2025! Mamy piękne koszulki z wzorem 'Powiązana rzeczywistość' od @viola_spiechowicz. Niedługo taką limitowana seria pojawi się w moim internetowym sklepie. Już teraz możecie popatrzeć na wzory i pomyśleć, na który macie ochotę..." - napisała wokalistka w mediach społecznościowych.

Natalia Kukulska leci do Japonii

Przypomnijmy, że 29 sierpnia wokalistka wystąpi w Osace w ramach Tygodnia Fryderyka Chopina. W ramach specjalnego koncertu "Czułe struny" Natalia Kukulska pojawi się razem z pięcioma dyrygentami i muzykami Filharmonii Narodowej.

"Jestem tym poruszona i wdzięczna za zaproszenie! Będziemy zdawać relacje a Was proszę o trzymanie kciuków! Paaaaaaa" - napisała wokalistka.

Wspomniane "Czułe struny" to wyjątkowa interpretacja twórczości Fryderyka Chopina w słowach. Na scenie zaprezentują się m.in. Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Jan Smoczyński i Nikola Kołodziejczyk, a także muzycy zespołu Kukulskiej: perkusista Michał Dąbrówka (prywatnie mąż Natalii Kukulskiej), Jan Dąbrówka (syn Natalii i Michała), Michał Kapczuk i Paweł Tomaszewski.

Integralną częścią występu będą wizualizacje inspirowane kolekcją "Powiązana Rzeczywistość" polskiej projektantki mody Violi Śpiechowicz.

"Choć teksty są w języku polskim, zrozumie je każda osoba na widowni, ponieważ przed występem otrzyma specjalny kod QR do strony z tłumaczeniem tekstów na język japoński" - zapowiadają organizatorzy z Pawilonu Polskiego w Osace.

