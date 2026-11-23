Trwają prace nad filmem "Jantar", opowiadającym historię życia i kariery jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek - Anny Jantar. W latach 70. artystka podbiła festiwal w Opolu, a chwilę później jej utwory, takie jak "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Radość najpiękniejszych lat", zrobiły furorę w całym kraju.

Reżyserem i scenarzystą filmowej biografii został Daniel Jaroszek, a nad dopracowaniem fabuły czuwa córka legendarnej wokalistki, Natalia Kukulska. Zajmuje się ona także aspektem muzycznym dzieła, łącząc siły ze swoim synem oraz mężem.

Natalia Kukulska zdradziła szczegóły castingów na odtwórczynię roli Anny Jantar

Natalia Kukulska odwiedziła studio programu "Pytanie na Śniadanie", gdzie opowiedziała więcej o castingu na główną gwiazdę filmu. Okazuje się, że wzbudził on ogromne zainteresowanie wśród młodych aktorek, które chciałyby zmierzyć się z postacią legendarnej Anny Jantar. Córka artystki przyznała, że otrzymywała liczne rekomendacje kandydatek do roli i sama miała na oku jedną, która jej zdaniem idealnie nadawałaby się na odtwórczynię.

"Mam taką aktorkę, ale nie mogę zdradzić, kto to jest. (...) Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy na castingu, bo może być wiele zaskoczeń. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo otwarci, bo nie zawsze tu chodzi o fizyczne podobieństwo. Czasami chodzi o to 'coś'" - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie.

Swoje zainteresowanie tematem wyraziła nawet Julia Wieniawa. Aktorka, w rozmowie z Radiem Eska, ujawniła, że z chęcią spróbowałaby swoich sił w filmie "Jantar", lecz nie wiadomo, czy ostatecznie nadesłała zgłoszenie. "Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę..." - wspominała 27-latka.

Upłynął czas na nadsyłanie zgłoszeń do głównej roli w filmie "Jantar". "Bardzo wszyscy żyli tym momentem"

Teraz Natalia Kukulska ogłosiła, że etap przyjmowania zgłoszeń od aktorek zakończył się. W "Pytaniu na Śniadanie" stwierdziła, że nikt nie spodziewał się aż takiego szumu, jaki powstał wokół przesłuchań. Cała branża w ostatnich tygodniach żyła filmem "Jantar", a teraz nie może doczekać się, aż twórcy ujawnią, kto zdobył główną rolę. Na to będzie trzeba jednak jeszcze chwilę poczekać. 50-latka podkreśliła, że decyzja podana zostanie w przyszłym roku.

"Dostałam takie sygnały, jak bardzo wszyscy żyli tym momentem. Cały czas ktoś mnie zaczepiał w tej sprawie, ktoś mi kogoś polecał, coś wysyłał. To jest dobry znak, bo okazało się, że ten film jest wyczekiwany" - powiedziała Kukulska w programie TVP.