"Nasza Solidarność. A to nam się udało!". Kto pojawi się na koncercie TVP?

14 sierpnia zakończył się ogólnopolski plebiscyt "Nasza Solidarność. A to nam się udało!", podczas którego wybierano wydarzenia z lat 1980-2025, z których Polacy są najbardziej dumni. 10 finałowych wydarzeń poznamy podczas koncertu, który odbędzie się 28 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, a 31 sierpnia retransmisję pokaże TVP1 (godz. 17:30).

Jubileuszowy koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" (wstęp jest wolny) zostanie zorganizowany przy dźwigu M3 na terenie Stoczni Gdańskiej, kolebce Solidarności. To właśnie tam świętowane będzie 45-lecie powstania Solidarności. Patronat honorowy obchodów jubileuszu objął Lech Wałęsa, pierwszy prezydent wybrany w wolnych wyborach i były przewodniczący związkowego ruchu.

"Nasza Solidarność. A to nam się udało!". Kto wystąpi na koncercie TVP1?

Na scenie wystąpią polskie gwiazdy różnych pokoleń: Doda, Edyta Górniak, IRA, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Kombii, Mery Spolsky, Mr. Zoob, Natalia Grosiak, Perfect, Piotr Cugowski, Renata Przemyk, Sebastian Karpiel Bułecka, Tomasz Organek oraz debiutanci 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Koncert w Stoczni Gdańskiej przygotowała Halina Przebinda - reżyserka, scenarzystka i producentka, wielokrotnie nagradzana za swoje widowiska, laureatka Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, jurorka European Festivals Association.

Dyrygentem i kierownikiem muzycznym został Jan Stokłosa - laureat dwóch Fryderyków, dyrektor muzyczny projektów telewizyjnych i teatralnych, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. W latach 2017-2021 prowadził scenę musicalową warszawskiego Teatru Rampa i jej największe projekty.

Za scenografię odpowiada Anna Mioduszewska - absolwentka kierunku rzeźba na ASP w Warszawie, scenografka specjalizująca się w widowiskach plenerowych, autorka wielu spektakularnych, nowoczesnych scenografii.

