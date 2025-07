Adele to jedna z najpopularniejszych popowych piosenkarek, od lat ciesząca się niesłabnącą popularnością. Po swoim debiucie w 2008 r. zyskała ogromne uznanie, zarówno wśród fanów, jak i krytyków, na stałe wpisując się w historię przemysłu muzycznego. Jej piosenki, takie jak "Rolling In The Deep", "Skyfall" czy "Someone Like You" zyskały miano ponadczasowych hitów, których chętnie słuchają całe pokolenia.