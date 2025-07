Partnerka Roberta Pattinsona, Suki Waterhouse od lat aktywna jest w branży muzycznej. W zeszłym roku opublikowała swój drugi album studyjny "Memoir of a Sparklemuffin" i występowała na trasie koncertowej "Eras Tour" Taylor Swift . Artystka niedawno trafiła do szpitala, o czym poinformowała w poście na platformie "X".

"Sześć miesięcy temu nosiłam spodnie tak obcisłe, że spowodowały przepuklinę i byłam zbyt przerażona, by wam o tym powiedzieć" - pisała, załączające do tego zdjęcie w szpitalu oraz fotografię we wspomnianych spodniach.