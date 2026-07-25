Narzeczona Rafała Brzozowskiego wspiera go za kulisami. "Wszyscy wiedzieli"

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Jesienią Rafał Brzozowski pokaże się widzom w zupełnie nowej roli. Były gospodarz "Jaka to melodia?" wystąpi w kolejnej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Tym razem nie będzie zapowiadał uczestników, lecz sam zmierzy się z muzycznymi metamorfozami.

Przygotowania do show rozpoczęły się wiosną. Brzozowski nie pojawiał się na planie sam. Za kulisami regularnie towarzyszyła mu kobieta, która, jak się później okazało, odgrywa w jego życiu znacznie ważniejszą rolę.

Para skutecznie unikała zainteresowania. Nawet Agnieszka Hyży, prowadząca programu, początkowo nie zorientowała się, że obecna na nagraniach kobieta jest partnerką wokalisty.

"Wszyscy wiedzieli, która to moja narzeczona. Tylko ty jej nie rozpoznałaś" żartował Brzozowski podczas późniejszego spotkania z dziennikarką.

Rafał Brzozowski uciął plotki

Do ponownego spotkania doszło 25 lipca w plenerowym studiu "halo tu polsat" w Krakowie. Brzozowski rozmawiał z Agnieszką Hyży i Ewą Wachowicz o muzyce, pracy i swojej sympatii do miasta.

Pod koniec wywiadu prowadząca wspomniała o dużych zmianach, które mają wkrótce nastąpić w życiu artysty. Nawiązała w ten sposób do doniesień o jego ślubie.

Wokalista nie chciał komentować plotek. Wyjaśniając swoją decyzję, niechcący potwierdził jednak, że jest zaręczony.

"Wiem, że media najbardziej interesują się właśnie tym. Moja narzeczona bardzo ceni sobie skromność, dlatego z szacunku do niej nie chcę mówić o szczegółach" zaznaczył.

Hyży natychmiast wychwyciła jego słowa. Brzozowski nie próbował już zaprzeczać. Kiedy jednak prowadzące chciały dowiedzieć się, czy odwiedza Kraków razem z ukochaną, uciął temat krótkim: "Pomidor".

Cichy związek z dala od kamer

Agnieszka Hyży zdradziła, że narzeczona wspierała artystę podczas nagrań "Twoja twarz brzmi znajomo". Jej zdaniem Brzozowski znalazł osobę, z którą może stworzyć spokojny dom, bez nieustannego zainteresowania mediów.

Wokalista przyznał, że właśnie takiej relacji obecnie potrzebuje. Nie zamierza jednak budować jej na oczach widzów.

"Na rozmowy o tym pewnie jeszcze przyjdzie odpowiedni moment. Nauczyłem się już, że kiedy zbyt mocno wystawia się prywatne życie na widok publiczny, zwykle nic dobrego z tego nie wynika" powiedział.

Na jedno pytanie odpowiedział bez żadnych uników. Zapytany, czy jest szczęśliwy, odparł: "Absolutnie".

Ukochana Brzozowskiego także śpiewa

Według ustaleń "Faktu" wybranka artysty ma na imię Helena. Ona również jest związana z muzyką, a para ma znać się od kilku lat. Połączyć miały ich występy.

Brzozowski nie przedstawił dotąd ukochanej publicznie ani nie potwierdził jej imienia. Już wcześniej przyznawał jednak, że w jego życiu pojawiła się osoba, która daje mu poczucie bezpieczeństwa.

"Jest przy mnie ktoś, dzięki komu czuję stabilizację, spokój i radość. Ta relacja pozwala mi pracować i dalej się rozwijać. Chcę jednak, żeby pozostała moją prywatną przestrzenią" mówił w jednym z wywiadów.

Ślub już 1 sierpnia?

Medialne zainteresowanie związkiem wybuchło, gdy pojawiła się informacja o planowanej ceremonii. Według ustaleń Pudelka i "Faktu" Brzozowski oraz jego narzeczona mają pobrać się 1 sierpnia w Warszawie.

Wokalista nie potwierdził tej daty. Podczas wizyty w Polsacie nie zaprzeczył jednak, że ważny dzień jest blisko.

Na liście zaproszonych mają znajdować się między innymi Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Ida Nowakowska oraz Joanna i Jacek Kurscy. Część gości już zapowiedziała, że nie pojawi się na uroczystości.

Nie wszyscy goście dotrą na wesele

Ida Nowakowska, która przez lata pracowała z Brzozowskim w Telewizji Polskiej, otrzymała zaproszenie, ale nie będzie mogła z niego skorzystać. Termin koliduje z jej obowiązkami zawodowymi.

"Pierwszego sierpnia prawie zawsze jestem w Warszawie. Tym razem praca zatrzyma mnie poza stolicą, dlatego nie dotrę również na ślub Rafała" wyjaśniła.

Prezenterka nie kryła zaskoczenia, że informacja o ceremonii stała się już publiczna. Przekazała jednak parze życzenia miłości, zaufania i licznej rodziny.

Wśród nieobecnych mają znaleźć się również Joanna i Jacek Kurscy. Justyna Steczkowska planuje natomiast dołączyć do weselników później. Tego samego dnia występuje na plenerowym koncercie w Wojtalu.

Poprzednie zaręczyny nie zakończyły się ślubem

Dla Rafała Brzozowskiego nie są to pierwsze plany małżeńskie. Przez osiem lat był związany z Anną Tarnowską. Para zaręczyła się, ale nie dotarła przed ołtarz.

W kwietniu 2021 roku poinformowali, że ich wspólna droga dobiegła końca. Podkreślali, że rozstają się w zgodzie i zachowują do siebie szacunek.

Po zakończeniu tej relacji wokalista jeszcze mocniej odgrodził życie prywatne od zawodowego. O nowej miłości mówił oszczędnie, nie publikował wspólnych zdjęć i nie zabierał partnerki na medialne wydarzenia.

Tym razem również nie zamierza urządzać publicznych przygotowań do ślubu. Potwierdził, że ma narzeczoną, ale całą resztę chce zachować dla siebie.

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