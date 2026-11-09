Największy hit Timberlake'a miał uderzać w Britney Spears. Fani długo żyli w błędzie

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

"What Goes Around... Comes Around" niemal od premiery łączono z rozpadem związku Justina Timberlake'a i Britney Spears. Wokalista już w 2006 roku zaprzeczał tym domysłom, ale dopiero teraz opowiedział, co dokładnie wydarzyło się przed napisaniem piosenki. Wszystko zaczęło się od rozmowy z przyjacielem.

Justin TimberlakeKevin MazurGetty Images

Justin Timberlake był gościem programu "Re-Rank" serwisu Complex, w którym miał uszeregować najważniejsze piosenki ze swojego solowego dorobku. Kiedy przyszła kolej na "What Goes Around... Comes Around", umieścił utwór na pierwszym miejscu i uznał, że to dobry moment, by ponownie odnieść się do jednej z najstarszych plotek na swój temat.

"To nie jest moja historia. Tak naprawdę jest to osobista historia przyjaciela" - powiedział.

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Znajomy Timberlake'a przechodził wówczas przez trudne rozstanie i opowiedział mu, co wydarzyło się w jego związku. Wokalista zapytał, czy może wykorzystać tę historię w piosence. Przyjaciel nie tylko się zgodził, ale na koniec rozmowy wypowiedział zdanie "what goes around comes around"("Karma wraca"). Timberlake natychmiast uznał, że ma tytuł.

"Powiedziałem: muszę iść. Dziękuję, naprawdę muszę już iść" - wspominał.

Piosenka, jak twierdzi artysta, była gotowa po niespełna 20 minutach. To właśnie od niej rozpoczęła się praca nad albumem "FutureSex/LoveSounds".

Timberlake nie podał nazwiska przyjaciela. Od lat pojawia się jednak wersja, według której opisał rozstanie Trace'a Ayali z aktorką Elishą Cuthbert. W najnowszej rozmowie nie potwierdził ani nie skomentował tej teorii.

Dlaczego wszyscy myśleli o Britney Spears?

Skojarzenie nie wzięło się znikąd. Timberlake i Britney Spears rozstali się w 2002 roku, a jeszcze w tym samym roku ukazało się "Cry Me a River". Piosence towarzyszył teledysk z kobietą wyraźnie przypominającą Spears, dlatego utwór szybko zaczęto traktować jak publiczne rozliczenie z byłą partnerką.

Cztery lata później Timberlake ponownie śpiewał o zdradzie, kłamstwach i konsekwencjach złego traktowania drugiej osoby. Dla wielu słuchaczy "What Goes Around... Comes Around" stało się więc dalszym ciągiem historii rozpoczętej w "Cry Me a River".

Timberlake uważa ten utwór za jeden z najlepszych

"What Goes Around... Comes Around" zamykało serię trzech kolejnych singli z "FutureSex/LoveSounds", które dotarły na pierwsze miejsce Billboard Hot 100. Wcześniej ten sam wynik osiągnęły "SexyBack" i "My Love".

Do piosenki powstał blisko dziesięciominutowy teledysk ze Scarlett Johansson. Timberlake przyznał, że nagranie, rozbudowane interludium oraz filmowy klip złożyły się na jeden z najbardziej kompletnych projektów w jego karierze.


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