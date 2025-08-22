Największe przeboje Stanisława Soyki. Wspominamy legendę polskiej piosenki

Twórczość Stanisława Soyki to nie tylko wyjątkowy głos, ale też przesłanie pełne głębi i uniwersalnych wartości. Jego największe przeboje, jak "Tolerancja" czy "Absolutnie nic", stały się ponadczasowymi utworami, które wzruszają i łączą ludzi. Soyka pozostawił po sobie muzyczne dziedzictwo, które na stałe odmieniło polską scenę muzyczną i zapamiętane zostanie na kolejne lata.

Stanisław Soyka
Wokalista Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku. Artysta tamtego wieczoru występować miał na Top of the Top Festivalu w Sopocie. 66-latek zdążył pojawić się na próbie przed występem. Zgodnie z ustaleniami "Faktu", muzyk po próbie powrócił do hotelu, gdzie zasłabł i zmarł. Obecnie prokuratura rozpoczęła śledztwo, w celu ustalenia, co dokładnie się wydarzyło.

Soyka urodził się w 1959 roku w Żorach. Już jako dziecko przejawiał zamiłowanie do muzyki, śpiewał w chórze i rozwijał swoje instrumentalne umiejętności. Przełomowym momentem w jego karierze był wydany w latach 80. krążek "Blublula", który okrzyknięty został przez krytyków za najlepsze jazzowe wydawnictwo roku. Tak muzyk rozpoczął swoją wielką karierę pełną przebojów uwielbianych przez Polaków po dziś dzień.

Największe przeboje Stanisława Soyki

"Tolerancja (Na miły Bóg)" - to zdecydowanie największy hit Stanisława Soyki z lat 90. Utwór do dziś uznawany jest za hymn wolności szacunku oraz akceptacji, choć początkowo pisany był z myślą o osobach dotkniętych chorobą AIDS. Z czasem przebój nabrał jednak bardziej uniwersalnego znaczenia.

"Cud niepamięci" - ballada wydana w 1990 roku, trafiła na 6. miejsce Listy przebojów Programu Trzeciego. Wielu fanów wskazuje właśnie ten utwór jako ulubiony w katalogu artysty.

"Play It Again" - Soyka tworzył nie tylko w języku polskim. Artysta doceniany był również poza granicami naszego kraju, a wspomniana kompozycja podkreśla jego muzyczną wszechstronność.

"Czułość" - utwór, którego słowa napisał Zbigniew Herbert, a muzykę Grzegorz Turnau. Kompozycja należy już do późniejszego dorobku artysty, choć wciąż odgrywa ważną rolę w jego katalogu. Wykonanie cenione jest bardzo za wyjątkową aranżację.

"Ty druha we mnie masz" - czyli polska wersja kultowego "You've Got a Friend in Me" z serii filmów "Toy Story" sprawiła, że Stanisław Soyka stał się głosem dzieciństwa wielu Polaków. Wokalista na potrzeby animacji zaśpiewał także utwory "Cuda" oraz "Żegnaj mój statku".

"Czas nas uczy pogody- to kolejna popularna kompozycja w katalogu artysty. Tekst napisany przez Jacka Cygana opowiada o dojrzewaniu do zmian i godzeniu się z nimi. Warto wspomnieć, że utwór wykonywany był także przez Grażynę Łobaszewską.

Te kilka propozycji pokazuje, jak bogaty i różnorodny jest katalog Stanisława Soyki. Choć artysty nie ma już z nami, jego głos słyszeć będziemy jeszcze przez długie lata.

