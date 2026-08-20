W listopadzie tego roku wygaśnie umowa między zarządcą Stadionu Narodowego im. Kazimierza Górskiego a PGE Polską Grupą Energetyczną. Spółka od ponad dekady jest sponsorem tytularnym obiektu, przez co w mediach funkcjonuje pod nazwą "PGE Narodowy". Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu kontraktu szyld zostanie zmieniony na nowy.

Spekulacje podsyciły informacje, do których dotarł sportowy portal Meczyki.pl. Ogłoszono bowiem nieoficjalnie, że nowym sponsorem tytularnym warszawskiego stadionu zostanie spółka Orlen S.A. Według doniesień Tomasza Włodarczyka, utarg miał już zostać dobity, a nazwa ORLEN uwzględniona zostanie w szyldzie stadionu za "grubo ponad 10 mln złotych rocznie".

"ORLEN nie komentuje trwających lub potencjalnych rozmów dotyczących umów sponsoringowych. Informacje o zawarciu nowych porozumień lub zmianach w obowiązujących umowach są przekazywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji spółki" - ogłosiło biuro prasowe Orlen S.A., ucinając dalsze spekulacje.

Stadion PGE Narodowy to miejsce najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju

Stadion Narodowy w Warszawie budowano w latach 2008-2011, a powstaniu areny przyświecała myśl o organizowanych w 2012 r. przez Polskę i Ukrainę mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. Koszt budowy wyniósł około dwóch mld złotych, a oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 29 stycznia 2012 r. Od tamtej pory na stadionie odbywają się najważniejsze mecze polskiej reprezentacji w piłce nożnej, jak i inne wyjątkowe wydarzenia sportowe. Rozegrano tam pięć meczów Euro 2012, finał Ligi Europy UEFA 2015, zorganizowano też ceremonię i mecz otwarcia mistrzostw świata w siatkówce w 2014 r. oraz mistrzostw Europy w 2017 r. czy dziewięć edycji żużlowego Grand Prix Polski.

Na Stadionie PGE Narodowym odbyły się jedne z najważniejszych koncertów światowych gwiazd w Polsce

Stadion Narodowy był do tej pory nie tylko miejscem najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju, ale także organizowane tam były liczne wydarzenia targowe, rozrywkowe, biznesowe czy kulturalne. Na arenie zaaranżowano dziesiątki koncertów światowych gwiazd, a polscy przedstawiciele sceny pobijali tam swoje osobiste rekordy sprzedażowe.

Jedną z najbardziej pamiętnych wizyt na PGE Narodowym w historii muzyki rozrywkowej były koncerty Taylor Swift podczas "The Eras Tour". Cała trasa zapisała się w dziejach popu jako rekordowa i najbardziej dochodowa dla amerykańskiej piosenkarki. Show artystki trwały wówczas ponad trzy godziny i obejmowały set złożony z kilkudziesięciu utworów z różnych etapów kariery gwiazdy. Na Stadionie Narodowym Swift zaśpiewała wówczas trzy dni pod rząd - 1, 2 i 3 sierpnia 2024 r.

Dla fanów ciężkich brzmień to wizyty Metalliki na Stadionie Narodowym zapisały się na kartach historii. Grupa, na której czele stoi niezastąpiony James Hetfield, odwiedziła arenę 11 lipca 2014 r. w ramach festiwalu Sonisphere Festival, 21 sierpnia 2019 r. (w ramach trasy "WorldWired Tour") oraz 5 i 7 lipca 2024 r. (w ramach trasy "M72 World Tour"). Podczas pamiętnych koncertów formacja wykonała nie tylko swoje autorskie piosenki, lecz także pokusiła się o coverowanie polskich przebojów - "Snu o Warszawie" Czesława Niemena czy "Arahji" Kultu.

Na Stadionie PGE Narodowym w minionych latach miały miejsce także inne show godne zapamiętania. Wśród światowych gwiazd muzyki popularnej, które zawitały na arenę, były m.in. Madonna, Ed Sheeran, Rihanna, Beyonce i Jay-Z, Sting, Coldplay, Bad Bunny czy The Weeknd. Nie zabrakło też występów rockowych wyjadaczy, takich jak Foo Fighters, Guns N' Roses, Red Hot Chilli Peppers, Depeche Mode, AC/DC oraz The Rolling Stones.

Nasi rodzimi artyści pobili na warszawskiej arenie swoje osobiste rekordy. sanah we wrześniu 2023 r. jako pierwsza polska wykonawczyni zagrała tam wyprzedane show - w ramach trasy "Uczta nad ucztami". Duet Dawid Podsiadło i Taco Hemingway przetarł jej szlaki, występując tam w 2019 r. - był to pierwszy raz, kiedy jakikolwiek polski artysta porwał się na PGE Narodowy. Swoje koncerty dali tam później także Mata czy Quebonafide.