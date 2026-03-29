Cruz Beckham po raz pierwszy podzielił się ze światem swoim muzycznym talentem w 2016 r., kiedy to do sieci trafiła jego świąteczna piosenka. Dopiero w ubiegłym roku pokazał jednak, że traktuje karierę muzyka na poważnie. Najmłodszy ze słynnej rodziny zaczął bowiem wydawać piosenki i odnosić pierwsze sukcesy z zespołem The Breakers, w którego skład wchodzą: Dan Ewins, Telmo Seixas i Dario Scotti.

Profesjonalna kariera Cruza rozpoczęła się więc wraz z wydaniem przez zespół debiutanckich singli "Optics" i "Lick The Toad", które ukazały się w październiku ubiegłego roku. Kolejnym krokiem była piosenka "For Your Love", którą muzycy oddali w ręce fanów nieco ponad miesiąc temu. W ten sposób formacja zaczęła zdobywać niemałą popularność na scenie indie. Choć nie mają na swoim koncie zbyt wielu kawałków, są już w trakcie trasy, której premierowy koncert w londyńskim The Courtyard Theatre wyprzedał się w zaledwie kilka minut.

David Beckham o muzycznej karierze syna i jego zespołu. "Radzą sobie niesamowicie dobrze"

Niedawno David Beckham udzielił wywiadu dla talkSPORT, gdzie poruszył temat kariery muzycznej swojego syna. Okazuje się, że ojciec jest dumny z Cruza i nie ma mu za złe, że poszedł śladami matki, zamiast spróbować sportu. Były piłkarz wyjawił, że najmłodszy z Beckhamów już od dzieciństwa pasjonował się muzyką i pracował nad własnymi melodiami. Dzięki temu teraz może święcić sukcesy ze swoim zespołem.

"Cruz pracuje nad muzyką, odkąd miał jakieś osiem czy dziewięć lat. I nagle zebrał zespół, wydaje album. To Cruz Beckham And The Breakers. Radzą sobie niesamowicie dobrze. Jeżdżą po całej Wielkiej Brytanii" - wyznał David Beckham.

Rodzina Beckhamów wspiera najmłodszego z rodzeństwa. Są obecni na większości jego koncertów

To nie pierwszy raz, gdy rodzina okazuje wsparcie Cruzowi i chwali się jego osiągnięciami. Podczas wspomnianej trasy koncertowej Beckhamowie regularnie pojawiali się na występach zespołu - zarówno za kulisami, jak i publicznie, na widowni. Ostatnio zostali nawet sfotografowani podczas show w Londynie.

Koncert ten był o tyle wyjątkowy, że według relacji świadków, Cruz zaśpiewał jedną z piosenek dla swojego starszego brata, Brooklyna. 27-latek od wielu miesięcy skłócony jest z rodziną i nie utrzymuje z nikim kontaktu, oskarżając jednocześnie Davida i Victorię o próby zniszczenia swojego związku z Nicolą Peltz.

Uczestnik koncertu, cytowany przez dziennik "The Sun", przekazał, że w trakcie utworu "Loneliest Boy" cała rodzina nie kryła emocji. Kawałek zadedykowany Brooklynowi wywołał wzruszenie u Romeo, który miał wtulić się w ramiona matki. Zarówno Victoria, jak i David, mieli bardzo przeżywać całe wykonanie.

