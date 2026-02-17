Najmłodszy z Beckhamów jedzie w trasę koncertową po Europie. "Wciąż nie mogę uwierzyć"

Choć świat usłyszał o nim po raz pierwszy w 2016 roku za sprawą świątecznej piosenki, dopiero ostatnie miesiące pokazały, że Cruz Beckham myśli o muzyce długofalowo. Jesienią zaprezentował dwa pierwsze dojrzałe single: "Optics" oraz "Lick the Toad", które stały się zapowiedzią jego debiutanckiego albumu.

Teraz artysta idzie krok dalej. "For Your Love" powstało we współpracy z producentem Justinem Raisenem i kompozytorem Lewisem Pesacovem, czyli twórcami doskonale znanymi w alternatywnym i indie-popowym środowisku.

"Uwielbiam tę piosenkę. Granie jej na żywo przez ostatnich kilka miesięcy sprawiało mi ogromną frajdę. To był pierwszy utwór, który stworzyliśmy wspólnie. Są absolutnymi legendami w tym, co robią. Czuliśmy, że położyli fundament pod wszystko, co dalej powstaje" - przyznał Cruz Beckham. Jak dodaje, utwór ma bardzo osobisty wydźwięk.

"To przede wszystkim piosenka o miłości i odwadze, by kochać bez strachu. Mam jednak nadzieję, że każdy będzie mógł odnaleźć w niej własne znaczenie".

W teledysku do nowego singla Beckham nie występuje sam. Towarzyszą mu muzycy z jego formacji The Breakers: Dan Ewins, Delmo Seixas i Dario Scotti. Całość utrzymana jest w lekko nostalgicznym klimacie, podkreślającym emocjonalny charakter kompozycji.

Nie zabrakło też wzruszającego rodzinnego akcentu. W jednej ze scen pojawia się dziadek artysty, co nadaje klipowi jeszcze bardziej osobistego wymiaru.

Pierwsza europejska trasa i bilety znikające w minutach

Premiera singla zbiegła się z intensywnymi przygotowaniami do koncertowej ofensywy. Trasa Cruza Beckhama i The Breakers rusza 25 lutego w Birmingham, a kolejne daty obejmą największe europejskie miasta.

Szczególne emocje budzi pierwszy w pełni autorski koncert zaplanowany na 27 marca w londyńskim The Courtyard Theatre. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się w zaledwie kilka minut, podobnie jak na większość pozostałych przystanków trasy.

"Chcę grać jak najwięcej kameralnych koncertów. Zawsze inspirowały mnie zespoły, które budują wszystko od podstaw. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ludzie wydają swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby zobaczyć mnie i mój zespół, więc damy z siebie absolutnie wszystko" - podkreśla muzyk.

Jak dodaje, szczególnie cieszy go fakt, że The Breakers po raz pierwszy występują jako główna atrakcja wieczoru, a nie jedynie support.

Muzyczne doświadczenie zdobywane bez skrótów

Zanim Beckham ogłosił własne koncerty, testował swoje utwory na żywo w bardziej surowych warunkach. Pod koniec ubiegłego roku pojawiał się na scenach klubowych jako support zespołu The Royston Club, często pod różnymi pseudonimami. Występy rozpoczęły się w londyńskich klubach, a później objęły kolejne miasta Wielkiej Brytanii. To właśnie tam artysta oswajał się z publicznością i sceną, zanim postanowił oficjalnie ruszyć z własnym projektem.

