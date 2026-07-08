Najmłodsza córka Michała Wiśniewskiego unika blasku fleszy. Zdjęcia trafiły do sieci

Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci. Z małżeństwa z Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma Xaviera i Fabienne, z Anną Świątczak doczekał się córek Etiennette i Vivienne, natomiast jego najmłodsi synowie, Falco Amadeus i Noël Cloé, są owocem związku z Polą Wiśniewską.

Najstarsze dzieci lidera zespołu Ich Troje coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w przestrzeni publicznej. Xavier występował już u boku rodziców podczas koncertów, Fabienne pojawia się w telewizji, a Etiennette rozwija własną ścieżkę muzyczną. Vivienne obrała jednak zupełnie inny kierunek. Choć od lutego jest pełnoletnia, zdecydowanie bardziej ceni sobie prywatność niż obecność na czerwonych dywanach.

Co prawda prowadzi konto na Instagramie, jednak nowe wpisy publikuje sporadycznie, a o swoim życiu opowiada wyłącznie od czasu do czasu.

Festiwalowe wspomnienia zamiast salonów

Tym razem 18-latka zrobiła wyjątek i podzieliła się z obserwatorami serią zdjęć z Open'er Festival. W opublikowanej galerii pokazała, jak wyglądał jej pobyt na jednej z największych imprez muzycznych w Polsce.

Na fotografiach nie zabrakło ujęć z przyjaciółmi, chwil spędzonych pomiędzy koncertami oraz pamiątkowych kadrów z festiwalowego terenu. Vivienne pochwaliła się również swoją sprawnością, publikując zdjęcie, na którym stoi na rękach.

Tak dziś wygląda dorosła córka Michała Wiśniewskiego Łukasz Kalinowski/Instagram: @viviennewisniewska East News

Podczas gdy wielu uczestników Open'era traktuje festiwal jako okazję do prezentowania odważnych stylizacji, córka Michała Wiśniewskiego zdecydowała się przede wszystkim na komfort. Wybrała luźną kurtkę dopasowaną do kapryśnej pogody oraz klasyczne jeansy, stawiając na praktyczne rozwiązania zamiast modowych eksperymentów.

Zdjęcia szybko zwróciły uwagę internautów, którzy mogli zobaczyć, jak dziś wygląda najmłodsza córka wokalisty. Wielu zwraca uwagę na rodzinne podobieństwo do znanego ojca, choć sama Vivienne od lat konsekwentnie pozostaje z dala od medialnego zgiełku.

Niedawno świętowała ważny moment w swoim życiu

To jedna z nielicznych publikacji Vivienne w ostatnich miesiącach. Na początku lutego córka Michała Wiśniewskiego obchodziła 18. urodziny. Z tej okazji pokazała w mediach społecznościowych kilka kadrów z kameralnego przyjęcia zorganizowanego w gronie najbliższych przyjaciół.

Na zdjęciach i nagraniach można było zobaczyć urodzinowy tort, dekoracje z charakterystycznymi złotymi balonami oraz moment zdmuchnięcia świeczek. Również wtedy postawiła na swobodną atmosferę, pokazując, że znacznie lepiej odnajduje się w prywatnych spotkaniach niż w blasku fleszy.



