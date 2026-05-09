Brytyjska wokalistka Bonnie Tyler wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Faro w Portugalii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Stan 74-letniej artystki lekarze określają jako krytyczny.

Według powołującego się na ekipę medyczną portugalskiego dziennika "Jornal de Noticias" stan zdrowia gwiazdy pogorszył się po operacji na tyle, że w ostatnich godzinach była ona reanimowana.

"Najbliższe godziny będą decydujące dla życia Tyler" - przekazali portugalscy dziennikarze, precyzując, że stan zdrowia piosenkarki jest wyjątkowo poważny, a "rokowania ostrożne".

Z kolei na oficjalnym profilu wokalistki w mediach społecznościowych późnym wieczorem w piątek pojawiło się krótkie oświadczenie. Czytamy w nim podziękowania dla fanów za spływające z całego świata życzenia powrotu do zdrowia. Przedstawiciele gwiazdy potwierdzili też informacje dziennikarzy, że Bonnie została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

"Wiemy, że wszyscy życzycie jej dobrze, ale prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Wydamy dalsze oświadczenie, kiedy tylko będziemy mogli" - czytamy we wpisie.

Według portugalskich mediów gwiazda muzyki pop trafiła do szpitala publicznego w Faro przeniesiona z jednego z prywatnych szpitali w regionie Algarve, na południu Portugalii.

Na leczenie szpitalne trafiła, gdy rozwinęła się u niej infekcja związana z zabiegiem dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.

U Tyler w ciągu ostatnich dni doszło do poważnej infekcji, która jak twierdzą lekarze, doprowadziła do perforacji jelita i konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji. Po zabiegu artystka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Bonnie Tyler to pseudonim artystyczny, walijska piosenkarka właściwie nazywa się Gaynor Hopkins-Sullivan. 74-letnia artystka od kilkudziesięciu lat mieszka w położonym na południu Portugalii kurorcie Albufeira.

Wokalistka zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It's a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero".

Dodajmy, że gwiazda wciąż jest aktywna koncertowo - 7 grudnia 2025 r. wystąpiła w Sport Arenie w Łodzi (hali obok Atlas Areny), przypominając swoje największe przeboje. W 2013 r. Bonnie reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji, zajmując 19. miejsce z piosenką "Believe in Me".

Dyskografię wokalistki zamyka wydany w styczniu 2021 r. album "The Best Is Yet To Come".

