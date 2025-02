Najbardziej prestiżowe nagrody rozdane. Kto otrzymał Grammy?

Nagranie roku: Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Piosenka roku: Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Album roku: Beyoncé - "Cowboy Carter"

Najlepszy nowy artysta/nowa artystka: Chappell Roan

Najlepszy popowy album wokalny: Sabrina Carpenter - "Short n' Sweet"

Najlepszy solowy występ pop: Sabrina Carpenter - "Espresso"

Najlepsza rockowa piosenka: St Vincent - "Broken Man"

Najlepszy rockowy występ: The Beatles - "Now and Then"

Najlepszy alternatywny album: St Vincent - "All Born Screaming"

Najlepszy alternatywny występ: St Vincent - "Flea"

Najlepsze nagranie muzyki tanecznej/elektronicznej: Justice and Tame Impala - "Neverender"

Najlepszy album z muzyką taneczną/elektroniczną: Charli xcx - "Brat"

Najlepsza piosenka R&B: SZA - "Saturn"

Najlepszy album R&B: Chris Brown - "11:11" (Deluxe)

Najlepszy występ R&B: Muni Long - "Made for Me" (Live on BET)

Najlepsza piosenka rap: Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Najlepszy album rapowy: Doechii - "Alligator Bites Never Heal"

Najlepszy występ rapowy: Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Najlepsza piosenka country: Kacey Musgraves - "The Architect"

Najlepszy album country: Beyoncé - "Cowboy Carter"