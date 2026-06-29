W 2020 r. sanah wkroczyła na polską scenę muzyczną ze swoim przebojem "Szampan". Już wtedy niektórzy podejrzewali, że naprawdę zamiesza na rodzimym rynku. Niewielu spodziewało się jednak, że artystka odniesie aż tak spektakularne sukcesy. Obecnie ma na swoim koncie hity takie jak "było, minęło", "etc. (na disco)" czy "Melodia", popularne duety z Vito Bambino, Krzysztofem Zalewskim, Darią Zawiałow, Soblem, a nawet Grzegorzem Turnauem, pięć albumów studyjnych, około 70 singli i kilka tras koncertowych (zarówno w Polsce, jak i za granicą), cztery Fryderyki, trzy Bestsellery Empiku oraz uznawana jest za najpopularniejszą polską piosenkarkę. Nic dziwnego - jako pierwsza Polka w historii wyprzedała bowiem solowe, stadionowe koncerty.

Pomimo iż sanah jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie, artystka niezwykle ceni sobie swoją prywatność. Mało mówi o życiu prywatnym czy uczuciowym, jednak wiadomo, że od 2022 r. jest żoną Stanisława Grabowskiego, z którym współpracuje także zawodowo - ukochany jest jej muzykiem. Para niezwykle rzadko dzieli się wspólnymi chwilami, lecz tym razem zrobili wyjątek.

Zakulisowe czułości sanah z mężem. Gwiazda rzadko pokazuje Stanisława w mediach społecznościowych

Od kilku tygodni sanah ponownie jest w trasie koncertowej, z którą odwiedza jedne z największych obiektów w kraju. Tournee "NA STADIONACH" (kolejne w jej karierze) zgromadziło już łącznie setki tysięcy widzów i stało się następnym sukcesem, który piosenkarka może dopisać do długiej listy osiągnięć. Po jednym z ostatnich koncertów do sieci trafiło nagranie zza kulis, które wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Piosenkarka pokazała bowiem moment czułości ze swoim mężem, co wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

"Lecę w ramiona pokoncertowej czułostki" - napisała pod rozczulającym nagraniem sanah. Na wideo widać, jak podekscytowana 29-latka rzuca się w ramiona ukochanego męża zaraz po tym, jak zeszła ze sceny naładowana pozytywną energią.

"Jakie słodziaki z was", "Osłodziliście mi wieczór na maksa!!!", "Moja ulubiona para", "Jak miłość, to tylko taka", "Cudownie, jak Staś Cię bardzo kocha i Ty jego", "Jak wy się wspieracie!", "Najgorętsza para Hollywood", "Moi ulubieni" - piszą w komentarzach zachwyceni odbiorcy, którzy rzadko mają okazję widzieć prywatne momenty sanah i Stanisława.

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Kim jest mąż sanah? Artystka wzięła ślub w 2022 r., ale rzadko wspomina o ukochanym

Piosenkarka wzięła ślub ze Stanisławem Grabowskim w 2022 r., zaręczając się z nim rok wcześniej. Ukochany sanah nie jest fanem blasku fleszy, lecz mimo to pojawia się u boku wokalistki na scenie - przygrywając jej na gitarze. Wciąż nie widać go natomiast w mediach społecznościowych, na wydarzeniach branżowych czy ściankach.

Małżonkowie nagrali razem m.in. piosenkę "Święty Graal". Ukochany sanah wystąpił także w teledyskach do utworów "Kolońska i szlugi" oraz "Pocałunki". Wokalistka napisała o nim także romantyczny tekst kawałka "Ten Stan".

Jakiś czas temu sanah odwiedziła studio "Dzień Dobry TVN", gdzie zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i opowiedziała o swojej relacji z mężem. Ukochany jest dla artystki wielkim wsparciem - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jest dla niej oazą spokoju, której niezwykle potrzebuje przed koncertami. Dzięki niemu trema artystki maleje. "Chcę, żeby jak najdłużej został przed koncertem, bo się stresuję. Póki on jest, to jestem taka: 'dobra, dobra, jest ok'. Potem już totalnie wariuję" - opowiadała gwiazda.

Wcześniej artystka przyznawała wielokrotnie, że małżeństwo mocno wpłynęło na jej podejście do życia i stosunek do samej siebie. sanah po tym jak stanęła na ślubnym kobiercu, stała się o wiele dojrzalsza, a młodzieńcze szaleństwa przestały ją interesować. "Odkąd zostałam żoną, mniej we mnie gimnazjalnych emocji, 'przygód' w głowie. (...) Już nie mogłam ze sobą wytrzymać. Jak w piosence 'Kolońska i szlugi' z 'Irenki'. Dorosłam. Małżeństwo sprzyja życiu spokojniejszemu, pielęgnowaniu relacji, dbaniu o siebie nawzajem" - wyznała piosenkarka w rozmowie z "Vogue".

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