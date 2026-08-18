Dawid Kwiatkowski to ceniony polski artysta, który pełną sukcesów karierę rozpoczął w 2010 roku w zespole Two of Us. Pierwszy solowy album wydał trzy lata później. Od tej pory nagrał jeszcze osiem płyt i stał się niekwestionowanym idolem polskich nastolatek.

Jego dotychczasową dyskografię zamyka "Pop romantyk", który ukazał się w styczniu 2024 roku. Już niebawem, bo 2 października, premierę będzie mieć jego najnowsza płyta - "Południe".

Dawid Kwiatkowski dostał nietypowy prezent. Nagranie podbija sieć

Kilka dni temu artysta zawitał do Leżajska, gdzie został wyjątkowo ciepło przyjęty przez fanów. W pewnym momencie zdecydował się przerwać występ, by pochwalić się publiczności wyjątkowym prezentem, który otrzymał od jednej z wielbicielek.

Okazuje się, że przygotowała specjalny dywan z podobizną jego ukochanego psa, który zmarł kilka miesięcy temu. Kwiatkowski, wyraźnie poruszony, początkowo zażartował, że jest to podarunek, z którego nie będzie mógł skorzystać.

"Trochę jest konflikt interesów, dlatego że nie nadepnę nawet na ten dywan. Jest na nim mój pies - identyczny! - który niestety odszedł cztery miesiące temu i tęsknię za nim cholernie... Dziękuję bardzo!" - przekazał ze sceny.

Nagranie z koncertu w Leżajsku podbija sieć i wywołuje wzruszenie również wśród internautów.

"Nie słucham go, nie znam, ale ma klasę", "Aż się sama wzruszyłam", "Piękny prezent", "Wspaniały, ciepły, niezmanierowany, młody facet. Uwielbiam go" - komentowano.

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