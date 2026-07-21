Emocje po niedzielnym finale mistrzostw świata w piłce nożnej wciąż nie opadły. Po zaciętym meczu puchar zdobyła Hiszpania, pokonując Argentynę 1:0. Sportową rywalizację uświetniły w tym roku występy muzycznych gwiazd z całego świata. Po raz pierwszy w historii mundialu zorganizowano bowiem spektakularne Halftime Show - na wzór tego, które ma miejsce przy okazji Super Bowl.

Wieczór zainaugurował występ tria: Robbie Williams, Laura Pausini i Nicole Scherzinger, które zaprezentowało przed kibicami hymn tegorocznych mistrzostw - "Desire". W połowie meczu wystąpili natomiast Madonna, Justin Bieber, BTS oraz Shakira, od lat uznawana za muzyczną ikonę piłki nożnej - przede wszystkim dzięki temu, że w 2010 r. stworzyła piosenkę "Waka Waka (This Time For Africa)" będącą wówczas oficjalnym hymnem mistrzostw świata w piłce nożnej w RPA.

Synowie Shakiry bawili się przy jej piosence na mundialu. Obok siedział były partner

Na trybunach nie mogło więc zabraknąć dzieci Shakiry - 13-letniego Milana i 11-letniego Sashy - którzy wspierali artystkę w jej występie. Synów na mecz zabrał Gerard Pique - były piłkarz i jednocześnie ekspartner kolumbijskiej piosenkarki, z którym ta rozstała się przez liczne zdrady. Nagrania z jego udziałem obiegły sieć i wywołały niemałe poruszenie. Pique z opanowaniem obserwował show byłej ukochanej, jednocześnie dbając o to, aby jego dzieci dobrze się bawiły podczas wydarzenia. Milan i Sasha z kolei głośno śpiewali i kołysali się w rytm "Dai Dai".

Internauci zwrócili także uwagę na to, że na stadionie zabrakło obecnej partnerki Gerarda Pique - 27-letniej Clary Chii Marti.

Shakira zostawiła Gerarda Pique przez jego liczne zdrady. Rozstali się po 11 latach związku

Shakira i Gerard Pique rozstali się w czerwcu 2022 r., będąc ze sobą przez 11 lat. Rozpad ich związku stał się głośną, medialną sprawą, w momencie, gdy kolumbijska wokalistka ujawniła, że partner prowadził podwójne życie i spotykał się z inną kobietą. Były piłkarz miał także wcześniej, przez cały okres trwania relacji z Shakirą, dopuszczać się licznych zdrad.

Po publicznym ujawnieniu romansu byłego ukochanego piosenkarka wydała kilka piosenek, w których wprost odnosiła się do rozpadu ich związku. O trudnym zakończeniu relacji śpiewała m.in. w "BZRP Music Sessions, Vol. 53" czy "Te Felicito". Chcąc zapomnieć o przeszłości w 2023 r. podjęła decyzję o wyprowadzce z Barcelony i przeniosła się do Miami wraz z dziećmi.