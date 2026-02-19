W 2007 roku Hilary Duff wystąpiła w wieczornym talk show. Artystka miała wtedy zaledwie 19 lat i jak sama przyznała w niedawnym wywiadzie, nie do końca była przekonana do wykonania przeboju "With Love". Po latach nagranie stało się niezwykle popularne w sieci i choć fani zachwycali się ruchami piosenkarki, ona sama odbierała to zupełnie inaczej.

Nagranie Hilary Duff stało się memem. Jak zareagowała gwiazda?

W niedawnej rozmowie z "Glamour" Hilary Duff zdradziła, że mimo powszechnego zachwytu i wielu memów z jej występem z 2007 roku, nie sprawiało jej to radości: "To nie było coś, co chciałabym, żeby ciągnęło się za mną przez lata. Nie chciałam tam być ani tańczyć tego układu - i wtedy w ogóle nie czułam się z tym dobrze. Wiem, że dla ludzi to po prostu zabawne nagranie, ale ja wtedy odbierałam to zupełnie inaczej".

Dopiero po latach artystka zdecydowała się zdystansować do starego nagrania, a w 2021 r. odtworzyła nawet viralowy taniec na swoim TikToku. W styczniu 2026 r. Duff po raz pierwszy od 10 lat zagrała w Londynie, gdzie ponownie zaprezentowała słynny taniec.

Hilary Duff światową rozpoznawalność zyskała, grając główną rolę w serialu "Lizzie McGuire". Z czasem zaczęła również rozwijać swoją muzyczną karierę, a jej drugi krążek "Metamorphosis" odniósł ogromny sukces komercyjny, trafiając na 2. miejsce listy Billboard 200 i sprzedając się w pierwszym tygodniu w nakładzie 203 tys. egzemplarzy. Wśród jej największych przebojów znajdziemy wspomniane już viralowe "With Love" czy "Come Clean". 20 lutego 2026 roku artystka powróci ze swoim pierwszym od 11 lat alubmem zatytułowanym "luck... or something".

