Cher wystąpi na Glastonbury 2027. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili

W środę, 18 listopada, poznaliśmy pierwsze gwiazdy przyszłorocznego Glastonbury. Obok Harry'ego Stylesa, Billie Eilish i Sama Fendera znalazła się Cher, której kariera rozpoczęła się jeszcze w latach 60.

Wokalistka wystąpi w niedzielę, 27 czerwca 2027 roku, na słynnej Pyramid Stage. Została zaproszona do prestiżowego pasma "Legends", przeznaczonego dla artystów o szczególnym dorobku muzycznym.

To zaskakujący moment w jej karierze. Choć Cher od ponad sześciu dekad występuje na scenie, będzie to jej pierwszy koncert na Glastonbury. Co więcej, artystka nie koncertowała w ramach trasy od 2020 roku.

Scena, na której wystąpi, może pomieścić publiczność liczącą około 120 tysięcy osób. Zainteresowanie festiwalem jest ogromne. Wszystkie bilety na przyszłoroczną edycję wyprzedały się w zaledwie 42 minuty.

Cher pobije rekord Roda Stewarta. Przejdzie do historii festiwalu

W dniu koncertu Cher będzie miała już 81 lat, co uczyni ją najstarszą artystką w historii niedzielnego pasma "Legends".

Dotychczas rekord należał do Roda Stewarta, który wystąpił na Glastonbury w 2025 roku, mając 80 lat. Wcześniej w tej części programu publiczność oklaskiwała między innymi Dolly Parton, Dianę Ross i Kylie Minogue.

Szczególnie ciekawie zapowiada się zestawienie Cher z pozostałymi gwiazdami festiwalu. Gdy w 1965 roku podbijała listy przebojów piosenką "I Got You Babe" nagraną z Sonnym Bono, Harry'ego Stylesa i Billie Eilish nie było jeszcze na świecie.

Dziś kolejne pokolenia słuchaczy znają ją z takich hitów jak "Believe", "Strong Enough" czy "If I Could Turn Back Time".

Glastonbury powróci w dniach 23-27 czerwca 2027 roku po rocznej przerwie. Organizatorzy zapowiedzieli już, że w kolejnych miesiącach ogłoszą następnych wykonawców. Dokładna godzina niedzielnego koncertu Cher nie została jeszcze podana.



