Już 6 grudnia 2025 roku we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" będzie połączeniem tradycji świątecznej z nowoczesną telewizyjną rozrywką.

Polsat szykuje muzyczne niespodzianki na Mikołajki. Wystąpi plejada polskich gwiazd

Na wrocławskim Placu Wolności rozbrzmiewać będą największe polskie i zagraniczne hity świąteczne. Publiczność zgromadzona w sercu miasta oraz widzowie Polsatu usłyszą na żywo utwory w towarzystwie Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy - artyści nadadzą koncertowi wyjątkowy, symfoniczny charakter.

Koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" zabierze widzów Polsatu w muzyczną podróż przez najbardziej klimatyczne, świąteczne utwory - te, na które cały rok najbardziej czekamy. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę grudniowych dni, przywołując wspomnienia, budząc emocje i wprowadzając nas w magiczny nastrój.

Na scenie we Wrocławiu pojawią się artyści, którzy od lat zachwycają publiczność. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski i Piotr Cugowski oczarują nas najpiękniejszymi świątecznymi melodiami. Usłyszymy także Roxie Węgiel, Macieja Zakościelnego, Natalię Grosiak oraz Natalię Muiangę, która wygrała ostatnią edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Na scenie nie zabraknie również zespołów, które zawsze wnoszą na scenę mnóstwo pięknych emocji. To magiczny Kwiat Jabłoni oraz duet Kuba & Kuba - finaliści programu "Must Be the Music". Dodatkowego uroku wydarzeniu nada występ chóru "Mam Musical", który wprowadzi publiczność w prawdziwie bajkowy, świąteczny nastrój. Podczas koncertu artyści nie tylko przypomną nam najpiękniejsze świąteczne melodie, ale i część z nich podzieli się swoimi autorskimi świątecznymi hitami.

Polsat Polsat materiały promocyjne

Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, którzy zadbają o wyjątkową atmosferę i świąteczny klimat wieczoru. "Ten wyjątkowy koncert, organizowany w samym sercu miasta, wprowadzi nas w świąteczny nastrój i przypomni o tym, co w tym czasie najważniejsze - o wspólnocie, bliskości i wzajemnej życzliwości. Wrocław nie bez powodu nazywany jest miastem spotkań. To tutaj od lat tworzymy przestrzeń, w której różne tradycje, wrażliwości i życiowe historie splatają się w jedną opowieść o otwartości. Nasze wrocławskie świętowanie Bożego Narodzenia jest tak różnorodne, jak różnorodni są jego mieszkańcy - przyjechali z wielu stron Polski i świata, a jednak wszyscy odnaleźli swój dom właśnie tutaj" - podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

"Ten koncert to także dowód na to, że siła Wrocławia rodzi się ze zdolności do łączenia ludzi. Tak jak muzyka potrafi stworzyć harmonię z wielu odmiennych dźwięków, tak nasze miasto łączy doświadczenia, kultury i pokolenia. Z dumą i radością zapraszam Państwa do Wrocławia, byśmy razem mogli rozpocząć tegoroczne świętowanie" - dodaje prezydent, zapowiadając koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów".

Transmisja na żywo już 6 grudnia 2025 roku o godzinie 19.55. Aby dostać prezent na Mikołajki w postaci muzycznych wrażeń, wystarczy włączyć Polsat i dołączyć do zabawy! Artyści zadbają o wszystkich widzów i słuchaczy.

