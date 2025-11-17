Nadchodzi koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów". Gwiazdy wystąpią w Polsacie już 6 grudnia
Mikołajki, czyli dzień św. Mikołaja to zwyczaj, który świętujemy 6 grudnia. W tym roku świętowanie rozciągnie się na szerszą skalę - w Polsacie wystąpi plejada gwiazd, która wprowadzi widzów show w świąteczny nastrój. Kto wystąpi na wielkiej scenie we Wrocławiu? I co należy zrobić, żeby wziąć udział w zabawie?
Już 6 grudnia 2025 roku we Wrocławiu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" będzie połączeniem tradycji świątecznej z nowoczesną telewizyjną rozrywką.
Polsat szykuje muzyczne niespodzianki na Mikołajki. Wystąpi plejada polskich gwiazd
Na wrocławskim Placu Wolności rozbrzmiewać będą największe polskie i zagraniczne hity świąteczne. Publiczność zgromadzona w sercu miasta oraz widzowie Polsatu usłyszą na żywo utwory w towarzystwie Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy - artyści nadadzą koncertowi wyjątkowy, symfoniczny charakter.
Koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów" zabierze widzów Polsatu w muzyczną podróż przez najbardziej klimatyczne, świąteczne utwory - te, na które cały rok najbardziej czekamy. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę grudniowych dni, przywołując wspomnienia, budząc emocje i wprowadzając nas w magiczny nastrój.
Na scenie we Wrocławiu pojawią się artyści, którzy od lat zachwycają publiczność. Doda, Majka Jeżowska, Kayah, Sławek Uniatowski i Piotr Cugowski oczarują nas najpiękniejszymi świątecznymi melodiami. Usłyszymy także Roxie Węgiel, Macieja Zakościelnego, Natalię Grosiak oraz Natalię Muiangę, która wygrała ostatnią edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".
Zobacz również:
Na scenie nie zabraknie również zespołów, które zawsze wnoszą na scenę mnóstwo pięknych emocji. To magiczny Kwiat Jabłoni oraz duet Kuba & Kuba - finaliści programu "Must Be the Music". Dodatkowego uroku wydarzeniu nada występ chóru "Mam Musical", który wprowadzi publiczność w prawdziwie bajkowy, świąteczny nastrój. Podczas koncertu artyści nie tylko przypomną nam najpiękniejsze świąteczne melodie, ale i część z nich podzieli się swoimi autorskimi świątecznymi hitami.
Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski, którzy zadbają o wyjątkową atmosferę i świąteczny klimat wieczoru. "Ten wyjątkowy koncert, organizowany w samym sercu miasta, wprowadzi nas w świąteczny nastrój i przypomni o tym, co w tym czasie najważniejsze - o wspólnocie, bliskości i wzajemnej życzliwości. Wrocław nie bez powodu nazywany jest miastem spotkań. To tutaj od lat tworzymy przestrzeń, w której różne tradycje, wrażliwości i życiowe historie splatają się w jedną opowieść o otwartości. Nasze wrocławskie świętowanie Bożego Narodzenia jest tak różnorodne, jak różnorodni są jego mieszkańcy - przyjechali z wielu stron Polski i świata, a jednak wszyscy odnaleźli swój dom właśnie tutaj" - podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
"Ten koncert to także dowód na to, że siła Wrocławia rodzi się ze zdolności do łączenia ludzi. Tak jak muzyka potrafi stworzyć harmonię z wielu odmiennych dźwięków, tak nasze miasto łączy doświadczenia, kultury i pokolenia. Z dumą i radością zapraszam Państwa do Wrocławia, byśmy razem mogli rozpocząć tegoroczne świętowanie" - dodaje prezydent, zapowiadając koncert "Christmas Party - świąteczna lista przebojów".
Transmisja na żywo już 6 grudnia 2025 roku o godzinie 19.55. Aby dostać prezent na Mikołajki w postaci muzycznych wrażeń, wystarczy włączyć Polsat i dołączyć do zabawy! Artyści zadbają o wszystkich widzów i słuchaczy.