Tego wieczoru na jednej scenie spotkają się różne pokolenia wykonawców, muzyczne style i osobowości. Maryla Rodowicz zachwyci sceniczną charyzmą i niepowtarzalną energią, Edyta Górniak - niezwykłym głosem i emocjonalnymi interpretacjami m.in. z Allanem Enso, a Kuba Badach, Wiktor Waligóra i Igor Herbut udowodnią, że muzyczna wrażliwość nie zna granic. Cleo, Roxie Węgiel, Marcin Maciejczak i Patricia Kazadi zadbają o świeżość i nowoczesne brzmienia, zaś zespół Afromental wniesie na scenę swoją charakterystyczną energię. Widzowie mogą spodziewać się również kilku nieoczywistych spotkań artystycznych, które z pewnością będą jednymi z największych atrakcji wieczoru.

Marcin Maciejczak tuż przed finałem "TTBZ". "Mogłem poznać na nowo siebie" INTERIA.PL

Świąteczna impreza w Polsacie. Takiego show jeszcze nie było

Gospodarzami wyjątkowego wieczoru będą: Agnieszka Hyży i Olek Sikora, którzy zadbają o świąteczną atmosferę i poprowadzą widzów przez pełen muzycznych emocji koncert.

Świąteczne klasyki i popularne przeboje zabrzmią w spektakularnych aranżacjach. Grot Orkiestra, kilkudziesięciu muzyków i wielogłosowe harmonie stworzą wyjątkową oprawę dla znanych i lubianych melodii. Na scenie wystąpią też reprezentanci tętniącej życiem wrocławskiej sceny musicalowej: utalentowany Zespół Dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, pełen pasji Chór Studium Musicalowego Capitol oraz charyzmatyczny Wroclove Musical Choir - trzy wyjątkowe grupy, które na co dzień współtworzą muzyczną wizytówkę stolicy Dolnego Śląska. Będzie radośnie, energetycznie, ale także wzruszająco. W programie znajdą się zarówno światowe świąteczne hity, jak i uwielbiane polskie utwory.

Muzyce towarzyszyć będzie ważne przesłanie: "Bądźcie dla siebie dobrzy". "Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek" - podają organizatorzy.

Współproducentem wydarzenia jest Miasto Wrocław, a za jego realizację odpowiada Fabryka Spółka Realizatorów Filmowych i Telewizyjnych Sp. z o.o. Reżyserię koncertu powierzono Bolesławowi Pawicy, natomiast producentem kreatywnym jest Pascal Litwin. Za produkcję audycji telewizyjnej odpowiada Telewizja Polsat Sp. z o.o.

"Christmas Party - świąteczna lista przebojów" - 12 grudnia o godzinie 19.55 na żywo w Polsacie!