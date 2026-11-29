Po latach współprac i projektów specjalnych Robert Cichy wraca do w pełni autorskiego materiału, którego kolejne single będą ukazywać się sukcesywnie, a pełnowymiarowy album planowany jest na 2027 rok.

Pierwszą zapowiedzią jest osadzony w gitarowej estetyce singel "True Liar". "To utwór o fałszywych autorytetach, złudzeniach i potrzebie zachowania własnego głosu w rzeczywistości, w której prawda coraz częściej przegrywa z dobrze odegranym spektaklem" - czytamy.

Robert Cichy wraca do solowego grania

W tekście Robert Cichy bawi się metaforami, kreśląc obraz świata, w którym efektowna narracja zbyt często zastępuje prawdę. Przywołuje ludzi, którzy pod pozorem mądrości i wielkich idei próbują narzucać innym własne zasady. To właśnie na styku buntu i melancholii utwór nabiera emocjonalnej głębi, łącząc bezkompromisowy przekaz z refleksją nad tym, co pozostaje, gdy opadają maski.

"Wizualnym dopełnieniem singla jest teledysk, w którym artysta przemierza różne przestrzenie. Biegnie, snuje się i zdaje się szukać miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Surowe, czasem odrealnione scenerie budują atmosferę zawieszenia i zagubienia, współgrając z gitarowym brzmieniem i niepokojem obecnym w tekście. Scena, w której Cichy gra na gitarze z oczami zaklejonymi czarną taśmą to wizualny symbol przywołujący pytania o ślepotę na prawdę, dobrowolne ignorowanie rzeczywistości i mechanizmy, które sprawiają, że łatwiej uwierzyć w iluzję, niż zmierzyć się z tym, co niewygodne" - czytamy w informacji o piosence.

Przypomnijmy, że jesienią 2025 r. pojawiła się płyta "Altius", na której Cichy połączył siły z Jareckim, wokalistą i raperem znanym m.in. ze współpracy z Grubsonem i swoim kuzynem, DJ-em BRK.

Kim jest Robert Cichy?

Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent w 2019 r. zdobył dwie statuetki Fryderyka za swój pierwszy solowy album "Smack" w kategoriach: płyta roku country/blues oraz produkcja muzyczna country/blues. Kapituła nagrody doceniła eksperymentalne podejście Cichego do brzmienia gitary i wniesienie nowoczesności do bluesa i country.

W 2019 roku Cichy został również laureatem konkursu radiowej Trójki i Męskiego Grania - zdobył blisko 10 tys. głosów publiczności, co zapewniło mu dołączenie do line-up'u koncertowego na trasie MG, a także teledysk od Papaya Young Directors.

Robert Cichy stał na czele zespołów Chilli oraz June. Współpracował z Anią Dąbrowską, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem czy Anią Rusowicz. Komponował dla Piotra Zioły, nagrywał dla Julii Pietruchy.

W nagraniach drugiego albumu "Dirty Sun" (2021) gościnnie wsparli go m.in. Rahim, Mrozu, Sosnowski i Kasai. Pod koniec 2022 r. Cichy wypuścił eksperymentalne wydawnictwo "3 & remixed". Jest to płyta będąca głównie remiksami wybranych utworów z dwóch autorskich płyt; zawiera także trzy nowe utwory.

W lipcu 2024 r. premierę miało przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury specjalne wydawnictwo "Spacer po Warszawie", na którym Robertowi Cichemu (pełnił funkcję dyrektora artystycznego, autora muzyki i producenta) towarzyszyli zaproszeni goście: Robert Gawliński, Ania Dąbrowska, Baranovski, Barbara Wrońska, Natalia Nykiel, Kev Fox, Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Ugorna i Magda Dubrowska (Nanga). Pełny skład tego projektu pojawił się podczas koncertu Męskiego Grania 2024 w Warszawie.



