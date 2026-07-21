Podkreślmy, że "Gangnam Style" jest dziewiątym teledyskiem, który przekroczył granicę 6 miliardów wyświetleń. Dołączył do grona takich rekordzistów, jak: "Shape Of You" Eda Sheerana, "See You Again" Wiz Khalify czy "Despacito" Luisa Fonsiego.

"Przekroczenie 6 miliardów wyświetleń to nie tylko symboliczny kamień milowy w historii K-popu, ale także dowód jego nieprzemijającej mocy" - podsumowała w oświadczeniu agencja PSY, P Nation.

PSY i "Gangnam Style". Jak viralowy hit podbił świat

Pod pseudonimem PSY kryje się urodzony w Seulu Park Jae-sang. Jego utwór "Gangnam Style" powstał jako satyra. Wyśmiewał powierzchowny styl życia mieszkańców Gangnam, najbogatszej dzielnicy Seulu. Piosenka promowała szósty album artysty i początkowo kierowana była wyłącznie na rynek południowokoreański. Jednak z uwagi na chwytliwą melodię i charakterystyczny taniec (przypomina jazdę na niewidzialnym koniu) szybko stała się viralem.

Prosta do powtórzenia choreografia (szybko okrzyknięto ją "Macareną" tamtych czasów) weszła do mainstreamu. Naśladowały ją gwiazdy, użytkownicy mediów społecznościowych i twórcy ulicznych flash mobów. Nikt nie zastanawiał się, o czym artysta śpiewa, wszyscy dawali się ponieść rytmowi i prostym krokom tanecznym.

Na pierwszy sukces nie trzeba było długo czekać. W grudniu 2012 roku klip trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy teledysk w historii internetu, który przekroczył granicę 1 miliarda wyświetleń na YouTubie. W kolejnych latach teledysk regularnie osiągał kolejne rekordowe liczby odsłon aż do historycznych 6 miliardów w lipcu 2026 roku.

Miesiąc po premierze klip został okrzyknięty najczęściej oglądanym teledyskiem na YouTube. Tę pozycję utrzymał przez prawie pięć lat.

Wielki przebój stracił swoją pozycję lidera 11 lipca 2017 r. na rzecz "See You Again" Charliego Putha i Wiza Khalify. Utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Szybcy i wściekli 7". Piosenka napisana i skomponowana przez Putha była hołdem dla zmarłego Paula Walkera (aktor serii "Szybcy i wściekli").

Obecnie liderem wszech czasów w serwisie YouTube jest "Baby Shark Dance" z wynikiem ponad 17 mld odsłon. Uwzględniając tylko teledyski najwięcej odtworzeń (ponad 9 mld) ma "Despacito" Luisa Fonsiego.