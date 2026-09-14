Dido zasugerowała, że w przyszłym roku może powrócić z zupełnie nowym materiałem, a nawet trasą koncertową. Jej ostatni krążek, zatytułowany "Still On My Mind", ukazał się w 2019 r. Wówczas gwiazda ruszyła w trasę koncertową, która była jej pierwszą taką wyprawą od 15 lat. Następnie piosenkarka ponownie zrobiła sobie przerwę od występów oraz tworzenia - która trwała do teraz. Na nową płytę fani czekają już dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dido planuje wielki powrót? Na 2027 r. ma szykować album i trasę koncertową

Tabloid "The Sun" przekazał jednak, że słuchacze mogą być spokojni - artystka niedawno wkroczyła do studia i rozpoczęła prace nad świeżym materiałem. W procesie kreatywnym towarzyszy jej Rollo - współzałożyciel legendarnego zespołu Faithless oraz jej brat i jeden z najważniejszych współpracowników w karierze.

Zagraniczne media podają, że - według informatorów - kilka utworów na nowy krążek ma być już ukończonych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Dido rzekomo wyda płytę jeszcze w 2027 r. Źródło "The Sun" potwierdziło również, że jest szansa na trasę koncertową.

"Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku ukażą się nowe utwory i odbędą się koncerty. Taki jest plan. Byłyby to jej pierwsze występy od 2019 r., więc fani czekają na nie już naprawdę długo" - informuje osoba z otoczenia piosenkarki, cytowana przez gazetę.

Dido była gwiazdą przełomu lat 90. i 2000. Jej piosenkę wylansował Eminem, a teraz zyskała nowe życie w mediach społecznościowych

Choć Dido największą popularnością cieszyła się na początku XXI wieku, niedawno jej piosenki zyskały zupełnie nowe życie - wszystko dzięki TikTokowi. Młodsze pokolenia odkryły twórczość artystki na nowo, a "Thank You", "White Flag" oraz "Here With Me" zyskały drugie życie w mediach społecznościowych.

Międzynarodową rozpoznawalność Dido zyskała blisko trzy dekady temu - w momencie debiutu z płytą "No Angel". Krążek sprzedał się w liczbie 21 mln egzemplarzy na całym świecie i sprawił, że artystką zainteresowali się nie tylko słuchacze, ale także wpływowe osoby z branży. Piosenka "Thank You" dotarła do samego Eminema, będącego legendą hip hopu, który postanowił wykorzystać jej fragment. Uzyskał zgodę na użycie sampla z utworu we własnym singu "Stan", co było przełomem w karierze Dido. Sama zainteresowana wystąpiła nawet w teledysku do kawałka rapera, wcielając się w partnerkę głównego bohatera wideo.

W 2003 r. Dido powtórzyła sukces poprzedniego albumu wydawnictwem "Life For Rent", a na kolejny krążek wokalistki trzeba było poczekać aż do 2008 r. Po "Safe Trip Home" wydała jeszcze "Girl Who Got Away" pięć lat później, a po kolejnej sześcioletniej przerwie "Still On My Mind". Choć przyzwyczaiła swoich fanów do wyczekiwania, tym razem - jeśli jej plany się ziszczą - opublikuje nowości aż po rekordowych ośmiu latach nieobecności.