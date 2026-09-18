"Myślisz, że możesz mnie zranić?". Teraz ujawnia, dlaczego zniknęła na dekadę

Pod szyldem La Roux kryje się brytyjska wokalistka Elly Jackson. Do 2012 r. towarzyszył jej kompozytor i producent Ben Langmaid, który jednak nie pojawiał się w teledyskach ani na koncertach.

Ówczesny duet został ogłoszony jednym z największych odkryć muzyki elektronicznej końca pierwszej dekady XXI wieku. Furorę na scenie synth popu zrobiła debiutancka płyta "La Roux" z 2009 r. (m.in. nagroda Grammy, nominacja do Mercury Prize), która przyniosła wielkie przeboje "Quicksand", "In for the Kill" i przede wszystkim "Bulletproof".

To właśnie remiks tej piosenki towarzyszy La Roux w nagraniu opublikowanym na jej TikToku. "Myślisz, że możesz mnie zranić? Dosłownie napisałam i zaśpiewałam tę piosenkę, straciłam głos, przeżyłam załamanie nerwowe i zniknęłam na 10 lat" - napisała wokalistka.

La Roux wraca z niebytu

Okazało się, że Elly mierzyła się m.in. z atakami paniki i utratą głosu. W lutym 2020 r. nakładem własnej wytwórni zaprezentowała swój trzeci album "Supervision", który akurat trafił na początek pandemii, przez co nie miała możliwości prezentowania nowych piosenek na żywo.

"Potrzebujesz przerwy, zanim zaczniesz tworzyć coś nowego. Zaczęłam eksperymentować z nowymi brzmieniami i pomysłami. Potrzebowałam kilku lat, żeby w ogóle wiedzieć, czy chcę nagrać kolejną płytę i czy jest w tym jakikolwiek sens" - opowiadała La Roux w rozmowie z magazynem "AnOther".

W wywiadzie dla brytyjskiej edycji "Rolling Stone" ujawnia, że było jej bardzo trudno stanąć na nogi. Dodatkowo materiał na nadchodzącą czwartą płytę "Old Flames" powstawał w momencie, gdy rozpadał się jej 17-letni związek z kobietą.

"Myślałam, że ta piosenka będzie napisana jak najgorszy scenariusz, ale się spełniła" - mówi teraz o utworze "To Make Our Love".

Elly Jackson podkreśla jednak, że jej celem jest, żeby jako La Roux promowała jak najwięcej radości i poczucia wolności. Na razie poznaliśmy single "Cabin Fever" i "Babyline", a nowe piosenki fani mogą usłyszeć podczas koncertów w roli supportu na trasie Hilary Duff (przed nią jeszcze październikowe występy w Australii i Nowej Zelandii).