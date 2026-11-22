Urodzony 9 października 1953 r. w Radomiu Stanisław Zybowski uczył się w szkole muzycznej w klasie wiolonczeli, ale po kilku latach zrezygnował. Występował w zespołach amatorskich jako basista, perkusista i wokalista, jednak okazało się, że najbardziej pasuje do niego gitara.

Początkowo w grupie Rant (jako wokalista i gitarzysta) wykonywał utwory z repertuaru m.in. Led Zeppelin, Deep Purple i Jimiego Hendrixa. W połowie lat 70. pod wpływem twórczości Franka Zappy i Yes wraz z m.in. Włodzimierzem Kiniorskim założył jazzową formację Integracja.

Stanisław Zybowski i Urszula: Poznali się w Budce Suflera

Lata 1976-85 to działalność w jazz-rockowym zespole Crash z Wrocławia, udokumentowana trzema płytami i występami na jazzowych festiwalach w Polsce i za granicą. Po rozpadzie Crash współpracował z m.in. zespołem Plugawy Anonim (w składzie także Zbigniew Hołdys, Mieczysław Jurecki i Darek Kozakiewicz) i Grzegorzem Ciechowskim, by w 1986 r. dołączyć do Budki Suflera.

To właśnie w tym zespole poznał swoją przyszłą żonę Urszulę Kasprzak. Z Budką nagrał płytę "Ratujmy co się da!!" (1988), na którą napisał utwory "Złe towarzystwo" i "Nieśmiertelnie piękna twarz", oraz minialbum "American Tour" (1988) z okazji trasy po USA. W tym samym roku Urszula wydała także ostatnią płytę z Budką Suflera - "Czwarty raz" (połowę materiału napisał Zybowski).

Gitarzysta z pierwszego małżeństwa miał dwójkę dzieci: Pawła i Katarzynę. Syn do 2016 r. grał jako perkusista w grupie RH+. Z kolei w 1987 r. na świat przyszedł jedyny syn Urszuli i Zybowskiego - Piotr.

Stanisław Zybowski i Urszula w USA. Dorabiał jako szofer limuzyny

Po rozstaniu z Budką gitarzysta i wokalistka założyli własną rockową grupę Jumbo, której pierwszym przebojem była "Rysa na szkle". W 1990 r. para na stałe wyjechała do USA (tam też wzięli ślub). Wydana w Stanach płyta "Urszula & Jumbo" (za produkcję i większość materiału odpowiadał Zybowski) przeszła jednak bez echa. Muzyk na początku lat 90. dorabiał, pracując jako szofer limuzyny.

W połowie lat 90. Urszula i Stanisław Zybowski wrócili do kraju, gdzie odnieśli ogromny sukces za sprawą płyty "Biała droga", z której pochodzą wielkie przeboje "Na sen", "Euforia", "Konik na biegunach", "Niebo dla ciebie" i "Ja płaczę". Album okazał się bestsellerem, choć początkowo mało kto w niego wierzył.

Potencjalni wydawcy byli zainteresowani "starą" Urszulą z poprzedniej dekady, kiedy to wylansowała takie przeboje, jak m.in. "Dmuchawce, latawce, wiatr", "Malinowy król" i "Luz-blues, w niebie same dziury". Ostatecznie kontrakt z wokalistką podpisał Marek Kościkiewicz, pierwszy lider De Mono, wówczas szef wytwórni Zic-Zac.

"Nikt nie wierzył, że ta płyta się sprzeda. Marek też widział we mnie tę łagodną Urszulę od 'Dmuchawców' - jak każdy - ale potrafił spojrzeć na mnie i zespół szerzej" - opowiadała wokalistka w wywiadzie-rzece "Urszula" (książkę napisała razem z Ewą Anną Baryłkiewicz).

Kościkiewicz i inni eksperci liczyli, że przy dobrych wiatrach "Biała droga" sprzeda się w ok. 10 tys. egzemplarzy. Pomylili się mocno - szacuje się, że płyta rozeszła się w nakładzie ok. 800 tys. sztuk, a doliczając "piraty" nawet ponad milion!

To na tej płycie znalazł się "Konik na biegunach", który do dziś jest jednym z największych przebojów Urszuli, choć wielu myśli, że wokalistka jest autorką tej piosenki. Tymczasem pierwsza wersja pochodzi z początku lat 60. Dzieło duetu Franciszek Serwatka (tekst) i Jacek Dybek (muzyka) traktowane było jako kabaretowy żart i wszystko wskazywało na to, że nie wyjdzie ze środowiska studenckiego. W połowie lat 60. piosenką zachwycił się Michał Hochman z Lublina. Po Marcu 1968 wyjechał do USA - to właśnie on gościł u siebie Urszulę ze Stanisławem Zybowskim i przypomniał im swoje wykonanie "Konika". Mąż wokalistki miał swój pomysł na zrobienie ze spokojnej ballady żywiołowej, rockowej piosenki.

"Zobaczysz - powiedział - nie będzie siary! Nie bój się, już ja go przerobię! Uwierzyłam mu, jednak dopiero po nagraniach okazało się, jaka siła drzemie w tej kompozycji. A fakt, że Staszkowa wersja jest totalnie inna od oryginalnej, świadczy o tym, jak wielką miał wyobraźnię i niezależny umysł" - opowiadała Urszula.

Po śmierci męża Urszula wycofała się ze sceny. "Wszystko się rozpadło"

Po premierze płyty zaczęło się szaleństwo - mnóstwo koncertów, tłumy przed sceną, listy przebojów, komercyjne sukcesy. Urszula i Stanisław Zybowski odbili się finansowo na tyle, że gitarzysta mógł pozwolić sobie na kupno ukochanych amerykańskich samochodów. Para znalazła też działkę w Józefowie pod Warszawą, na której postawiła wymarzony dom.

Sporą popularnością cieszyły się też kolejne wydawnictwa Urszuli - "Supernova" z 1998 r. (z przebojem "Anioł wie...") i "Udar" (2001). Zybowski nawiązał też współpracę z Małgorzatą Ostrowską, dla której napisał dwie piosenki na jej solowy debiut "Alchemia" (1999) - "Cisza jak dziś" i "Teraz kiedy wiem".

"Z każdym miesiącem było jakby coraz lepiej i lepiej. Oczywiście tylko przez kilka lat - do 2001 roku, gdy wszystko się odwróciło. Rozpadło..." - wspominała Urszula dramatyczne chwile.

22 listopada 2001 r., po dwuletniej walce z nowotworem, w wieku 48 lat zmarł Stanisław Zybowski. Wokalistka mówiła, że choć zdawali sobie sprawę z poważnej sytuacji, do końca mieli nadzieję, że chorobę da się oszukać.

Po śmierci męża Urszula na kilka miesięcy wycofała się ze sceny. W czerwcu 2002 r. pojawiła się składanka "The Best" z ich wspólnymi nagraniami.

Po śmierci Zybowskiego z pomocą Urszuli przyszedł jej Tomasz Kujawski, który był członkiem jej zespołu technicznego. To on spowodował, że znowu uwierzyła w miłość. Ich związek odbił się jednak echem w mediach, bo między Urszulą a Kujawskim jest 20 lat różnicy. W 2003 r. na świat przyszedł ich syn Szymon.