Sheryl Crow, otwiera się w nowym oknie, dziewięciokrotna laureatka statuetki Grammy, to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i aktorka tworząca muzykę z pogranicza rocka, country i pop. 64-letnia piosenkarka, oprócz solowych projektów, może się pochwalić współpracą z największymi nazwiskami muzycznego świata - w latach 1987-1989 była chórzystką i wokalistką wspierającą Michaela Jacksona podczas jego wielkiej światowej trasy koncertowej "Bad World Tour". Podczas koncertów śpiewała z nim w duecie słynną balladę "I Just Can't Stop Loving You". Wystąpiła również w jego teledysku do utworu "Dirty Diana".

Nowy album Sheryl Crow nie przynosi pieniędzy. "Płacę ludziom i wiem"

9 października br., w piątek, Sheryl Crow wydała swój najnowszy, trzynasty już w jej karierze album "Pick You Up" ("Freight Train", "Freedom Bus"). W najnowszym wywiadzie z "The Sun" wyznała, że nawet nie liczy na odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w jej produkcję krążka.

"Jestem już na etapie, na którym muzyka nie przynosi mi dochodów. Wręcz przeciwnie, jej tworzenie jest kosztowne. Płacę ludziom i wiem, że nigdy nie odzyskam tych pieniędzy. Na tej płycie tracę naprawdę mnóstwo pieniędzy" - wyznała wokalistka.

"Myślę o Dolly Parton i Burcie Bacharachu, o twórcach, których piosenki będą żyć dłużej niż oni sami" - dodała, przyznając tym samym, iż znaczenia więzi z daną piosenką nie można przecenić, stąd wysiłek tworzenia jest warty wszelkich przeciwności.

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