Muzyka już nie przynosi jej dochodów. Sheryl Crow straciła na płycie "Pick You Up" mnóstwo pieniędzy

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Produkcja muzyczna, aranże, wokale, mix i mastering często spędzają sen z powiek artystów, którzy chcą zaistnieć w branży muzycznej. Choć stworzenie własnego projektu w postaci pełnoprawnej płyty wymaga wielu poświęceń, w tym finansowych, wciąż nie brakuje twórców, którzy decydują się na muzyczną karierę. Teraz Sheryl Crow przyznała, jak wygląda finansowa rzeczywistość przy produkcji autorskiego albumu.

Sheryl Crow na scenie, długie blond włosy, sceniczny strój, kolorowe światła.
Sheryl CrowJason Kempin / StaffGetty Images

Sheryl Crow, otwiera się w nowym oknie, dziewięciokrotna laureatka statuetki Grammy, to amerykańska wokalistka, autorka tekstów i aktorka tworząca muzykę z pogranicza rocka, country i pop. 64-letnia piosenkarka, oprócz solowych projektów, może się pochwalić współpracą z największymi nazwiskami muzycznego świata - w latach 1987-1989 była chórzystką i wokalistką wspierającą Michaela Jacksona podczas jego wielkiej światowej trasy koncertowej "Bad World Tour". Podczas koncertów śpiewała z nim w duecie słynną balladę "I Just Can't Stop Loving You". Wystąpiła również w jego teledysku do utworu "Dirty Diana".

Nowy album Sheryl Crow nie przynosi pieniędzy. "Płacę ludziom i wiem"

9 października br., w piątek, Sheryl Crow wydała swój najnowszy, trzynasty już w jej karierze album "Pick You Up" ("Freight Train", "Freedom Bus"). W najnowszym wywiadzie z "The Sun" wyznała, że nawet nie liczy na odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w jej produkcję krążka.

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"Jestem już na etapie, na którym muzyka nie przynosi mi dochodów. Wręcz przeciwnie, jej tworzenie jest kosztowne. Płacę ludziom i wiem, że nigdy nie odzyskam tych pieniędzy. Na tej płycie tracę naprawdę mnóstwo pieniędzy" - wyznała wokalistka.

"Myślę o Dolly Parton i Burcie Bacharachu, o twórcach, których piosenki będą żyć dłużej niż oni sami" - dodała, przyznając tym samym, iż znaczenia więzi z daną piosenką nie można przecenić, stąd wysiłek tworzenia jest warty wszelkich przeciwności.

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