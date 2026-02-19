Muzyczne pożegnanie igrzysk. Kto wystąpi podczas ceremonii zamknięcia ZIO 2026?

Organizatorzy postawili na wyraźnie włoski charakter wydarzenia, choć nie zabraknie międzynarodowych odniesień. Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się artyści dobrze znani fanom Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie pojawi się Gabry Ponte, który reprezentował San Marino podczas edycji w Bazylei w 2025 roku i dotarł do finału.

Obok niego wystąpi Achille Lauro, artysta znany z wyrazistego stylu i scenicznych prowokacji. W 2022 roku również reprezentował San Marino, jednak nie awansował do finału konkursu. Mimo to jego obecność w Mediolanie i Weronie zapowiada widowisko pełne emocji.

Powrót gwiazdy z Grammy

Jednym z najbardziej zaskakujących punktów programu będzie występ Alessi Cary. Kanadyjska wokalistka, która w 2018 roku zdobyła nagrodę Grammy dla najlepszego nowego artysty, przez ostatnie lata pozostawała nieco w cieniu. Jej powrót na tak prestiżową scenę może jednak przypomnieć publiczności o jej największych przebojach, takich jak "Scars To Your Beautiful" czy "Stay". Artystka współpracowała wcześniej m.in. z Zeddem, Khalidem i zespołem Bastille.

Balet, elektronika i wielkie widowisko

Ceremonia nie ograniczy się wyłącznie do koncertów popowych. Jednym z jej centralnych punktów ma być występ światowej sławy tancerza Roberto Bolle, który poprowadzi artystyczną część widowiska z udziałem włoskich twórców.

Na scenie pojawią się także przedstawiciele muzyki elektronicznej, w tym trio Meduza, a także legenda perkusji Stewart Copeland. W wydarzeniu udział weźmie również aktorka Benedetta Porcaroli, co podkreśli teatralny charakter finału igrzysk.

Zgodnie z tradycją olimpijską, ceremonia zamknięcia będzie miała także wymiar oficjalny. W programie znajdą się przemówienia, defilada sportowców oraz przekazanie flagi olimpijskiej kolejnemu gospodarzowi zimowych igrzysk - Francji, która zorganizuje je w 2030 roku w Alpach.

Kontrowersyjna ceremonia otwarcia

Ceremonia otwarcia na stadionie San Siro w Mediolanie nie obyła się bez kontrowersji. Publiczna telewizja RAI popełniła szereg błędów, m.in. myląc stadion z rzymskim obiektem i przedstawiając przewodniczącą MKOl, Kirsty Coventry, jako córkę prezydenta Włoch. Wpadka z Matildą De Angelis, pomyloną z Mariah Carey, szybko obiegła sieć, a aktorka z dystansem odniosła się do zamieszania. W sieci szerokim echem odbił się także występ Mariah Carey, która zaśpiewała fragment "Volare" i swój hit "Nothing Is Impossible". Internauci szybko zauważyli pogłos i sugerowali użycie playbacku, a prompter z fonetycznym tekstem dodatkowo rozbawił internautów.

Kiedy i gdzie oglądać finał igrzysk?

Ceremonia zamknięcia odbędzie się 22 lutego 2026 roku wieczorem w zabytkowej Arena di Verona. Widowisko rozpocznie się około godziny 20:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy widzowie będą mogli śledzić transmisję na antenie TVP2, a także online za pośrednictwem platformy TVP Sport. Finał igrzysk potrwa około trzech godzin i - jak zapowiadają organizatorzy - ma być spektaklem łączącym sportową tradycję z nowoczesną oprawą artystyczną.

