Muzycy ruszyli z potężnym wsparciem. Rekordowa zbiórka Łatwoganga przyciąga największe nazwiska

Jednym z kluczowych impulsów, który nadał akcji rozgłos, była obecność Bedoesa 2115. Raper nie tylko zaangażował się artystycznie w projekt inspirowany historią 11-letniej Mai Mecan, ale również finansowo wsparł zbiórkę.

Jego wpłata sięgnęła około miliona złotych, co natychmiast ustawiło poprzeczkę bardzo wysoko i sprawiło, że akcja zaczęła żyć własnym tempem. Utwór "Ciągle tutaj jestem", który powstał we współpracy z dziewczynką, stał się emocjonalnym rdzeniem całego przedsięwzięcia i codziennym tłem wielogodzinnego streamu.

Dawid Podsiadło i Kukon wśród największych darczyńców

Do grona artystów, którzy zdecydowali się na jedne z najwyższych wpłat, dołączył Dawid Podsiadło. Wokalista przekazał 200 tysięcy złotych, wpisując się w grupę muzyków, którzy w tej akcji nie ograniczają się do symbolicznych gestów.

Podobną kwotę przekazał Jakub Błaszczykowski, choć to właśnie środowisko muzyczne stało się jednym z najważniejszych filarów zbiórki.

Wśród kolejnych artystów znalazł się Kukon, który wsparł inicjatywę kwotą 105 tysięcy złotych. Jego wpłata dołączyła do rosnącej listy rapowych i alternatywnych twórców aktywnie wspierających projekt.

Young Leosia, Żabson i OKI - solidarna scena rapowa

Silnie zaznaczyła swoją obecność również scena hip-hopowa i trapowa. Young Leosia przekazała 113 tysięcy złotych, Żabson 70 tysięcy złotych, a OKI 147 tysięcy złotych.

Te trzy nazwiska pokazują, że w zbiórce Łatwoganga nie chodzi jedynie o pojedyncze, wysokie wpłaty, ale o szeroką mobilizację całego środowiska muzycznego młodego pokolenia. Ich udział był szeroko komentowany w mediach społecznościowych, gdzie akcja szybko nabierała viralowego charakteru.

Do muzyczno-influencerskiego grona dołączyła również Wersow, która przekazała 40 tysięcy złotych. Jej udział dodatkowo rozszerzył zasięg zbiórki wśród młodszej publiczności, aktywnej głównie na platformach społecznościowych.

Roksana Węgiel z osobnym gestem wsparcia

Wśród najgłośniejszych muzycznych nazwisk znalazła się także Roksana Węgiel. Wokalistka, reprezentująca młode pokolenie polskiej sceny pop, zdecydowała się na wpłatę 20 tysięcy złotych razem z mężem Kevinem Mglejem.

Artystka udostępniła w mediach społecznościowych potwierdzenie przelewu oraz link do zbiórki, a jednocześnie zapowiedziała udział w transmisji na żywo prowadzonej przez Łatwoganga. Jej obecność ma dodatkowo zwiększyć zasięg akcji i zachęcić fanów do wsparcia.

Muzyczna solidarność, która napędza rekordy

Zbiórka "Ciągle tutaj jestem" pokazuje, że współczesna scena muzyczna w Polsce coraz częściej reaguje na inicjatywy charytatywne w sposób skoordynowany i realnie wpływający na skalę pomocy.

Od rapu, przez pop, po twórców alternatywnych, artyści nie tylko nagłaśniają akcję, ale też wspierają ją konkretnymi kwotami, które w wielu przypadkach sięgają setek tysięcy złotych. W efekcie licznik zbiórki przekroczył już wielomilionowe wartości, a tempo wzrostu nadal nie zwalnia.

Publiczność w studiu "MBTM" od razu wstała. Natalia Szroeder: To się nazywa pewność siebie Polsat Promocja