Muzycy ruszyli z potężnym wsparciem. Rekordowa zbiórka Łatwoganga przyciąga największe nazwiska

Alicja Rudnicka

Akcja Patryka "Łatwoganga" Garkowskiego, prowadzona na rzecz Fundacji Cancer Fighters, coraz wyraźniej pokazuje, jak silny wpływ potrafi mieć środowisko muzyczne, gdy w grę wchodzi charytatywna mobilizacja. W zbiórce "Ciągle tutaj jestem" udział wzięli jedni z najpopularniejszych artystów w Polsce, a wpłaty idą w setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Wśród wspierających znalazła się również Roksana Węgiel, która wraz z mężem Kevinem Mglejem przekazała 20 tysięcy złotych i dołączyła do internetowego wydarzenia.

Roksana Węgiel dołączyła do zbiórki charytatywnej

Jednym z kluczowych impulsów, który nadał akcji rozgłos, była obecność Bedoesa 2115. Raper nie tylko zaangażował się artystycznie w projekt inspirowany historią 11-letniej Mai Mecan, ale również finansowo wsparł zbiórkę.

Jego wpłata sięgnęła około miliona złotych, co natychmiast ustawiło poprzeczkę bardzo wysoko i sprawiło, że akcja zaczęła żyć własnym tempem. Utwór "Ciągle tutaj jestem", który powstał we współpracy z dziewczynką, stał się emocjonalnym rdzeniem całego przedsięwzięcia i codziennym tłem wielogodzinnego streamu.

Dawid Podsiadło i Kukon wśród największych darczyńców

Do grona artystów, którzy zdecydowali się na jedne z najwyższych wpłat, dołączył Dawid Podsiadło. Wokalista przekazał 200 tysięcy złotych, wpisując się w grupę muzyków, którzy w tej akcji nie ograniczają się do symbolicznych gestów.

Podobną kwotę przekazał Jakub Błaszczykowski, choć to właśnie środowisko muzyczne stało się jednym z najważniejszych filarów zbiórki.

Wśród kolejnych artystów znalazł się Kukon, który wsparł inicjatywę kwotą 105 tysięcy złotych. Jego wpłata dołączyła do rosnącej listy rapowych i alternatywnych twórców aktywnie wspierających projekt.

Young Leosia, Żabson i OKI - solidarna scena rapowa

Silnie zaznaczyła swoją obecność również scena hip-hopowa i trapowa. Young Leosia przekazała 113 tysięcy złotych, Żabson 70 tysięcy złotych, a OKI 147 tysięcy złotych.

Te trzy nazwiska pokazują, że w zbiórce Łatwoganga nie chodzi jedynie o pojedyncze, wysokie wpłaty, ale o szeroką mobilizację całego środowiska muzycznego młodego pokolenia. Ich udział był szeroko komentowany w mediach społecznościowych, gdzie akcja szybko nabierała viralowego charakteru.

Do muzyczno-influencerskiego grona dołączyła również Wersow, która przekazała 40 tysięcy złotych. Jej udział dodatkowo rozszerzył zasięg zbiórki wśród młodszej publiczności, aktywnej głównie na platformach społecznościowych.

Roksana Węgiel z osobnym gestem wsparcia

Wśród najgłośniejszych muzycznych nazwisk znalazła się także Roksana Węgiel. Wokalistka, reprezentująca młode pokolenie polskiej sceny pop, zdecydowała się na wpłatę 20 tysięcy złotych razem z mężem Kevinem Mglejem.

Artystka udostępniła w mediach społecznościowych potwierdzenie przelewu oraz link do zbiórki, a jednocześnie zapowiedziała udział w transmisji na żywo prowadzonej przez Łatwoganga. Jej obecność ma dodatkowo zwiększyć zasięg akcji i zachęcić fanów do wsparcia.

Muzyczna solidarność, która napędza rekordy

Zbiórka "Ciągle tutaj jestem" pokazuje, że współczesna scena muzyczna w Polsce coraz częściej reaguje na inicjatywy charytatywne w sposób skoordynowany i realnie wpływający na skalę pomocy.

Od rapu, przez pop, po twórców alternatywnych, artyści nie tylko nagłaśniają akcję, ale też wspierają ją konkretnymi kwotami, które w wielu przypadkach sięgają setek tysięcy złotych. W efekcie licznik zbiórki przekroczył już wielomilionowe wartości, a tempo wzrostu nadal nie zwalnia.

