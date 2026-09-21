Mural Stanisława Soyki w Gliwicach odsłonięty. "Zobacz we mnie człowieka"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Przy ul. Królowej Bony w Gliwicach oficjalnie odsłonięto mural Stanisława Soyki. To właśnie w tym mieście rozpoczęła się muzyczna droga zmarłego w sierpniu 2025 r. artysty.

Kuba Sojka i Antek Sojka przed muralem Stanisława Soyki w Gliwicach, w tle grupa osób.
Kuba Sojka i Antek Sojka podczas odsłonięcia muralu Stanisława Soyki w GliwicachJarek PraszkiewiczPAP

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku, w dniu planowanego występu na Top of the Top Sopot Festival. Rano uczestniczył jeszcze w próbie. Później wrócił do hotelu, gdzie gorzej się poczuł. Miał 66 lat.

Nieco ponad rok później w Gliwicach artysta doczekał się pośmiertnego hołdu. Przy ul. Królowej Bony 6 odsłonięto mural "Zobacz we mnie człowieka" autorstwa Sebastiana Berusa. Podczas uroczystości pojawili się bliscy muzyka: synowie Antek Kuba i Kuba Sojka.

Odsłonięto mural Stanisława Soyki

To właśnie w Gliwicach rozpoczęła się muzyczna droga Soyki: śpiewał wraz z ojcem w jednym z parafialnych chórów, a także uczył się gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. W bezpośrednim sąsiedztwie muralu znajduje się ulica, przy której mieszkał Stanisław Soyka.

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"Na muralu autor pokazał artystę nie tylko jako wybitnego muzyka, ale przede wszystkim jako człowieka - uważnego, refleksyjnego i autentycznego. Centralnym elementem jest portret Stanisława Soyki, któremu towarzyszy napis 'Tolerancja'. To bezpośrednie odwołanie do wartości obecnych w twórczości i przekazie artysty. W kompozycji pojawiły się również elementy inspirowane rytmem klawiatury fortepianu. Zostały one wykorzystane jako dopełnienie głównego motywu" - czytamy na oficjalnej stronie Gliwic.

Podczas uroczystego odsłonięcia muralu odbyło się pierwsze podświetlenie portretu zmarłego muzyka, a uczestnicy wspólnie zaśpiewali przebój "Tolerancja".

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