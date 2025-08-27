Oficjalne odsłonięcie muralu poświęconego Bogdanowi Łyszkiewiczowi odbędzie się 3 września w tunelu Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Autorem portretu jest streetartowy artysta Pieksa.

Uroczystość będzie miała miejsce po koncercie grupy Chłopcy z Placu Broni na Scenie NCK (początek godz. 19), która reaktywowała się w 2015 r., 15 lat po tragicznej śmierci Łyszkiewicza, często nazywanego "polskim Johnem Lennonem".

Mural pamięci Bogdana Łyszkiewicza

"Powracamy z inicjatywy dobrego serca i pozytywnych wibracji, jakie niosą utwory nieżyjącego lidera grupy. Chcąc jak najdłużej zatrzymać w pamięci te wspaniałe piosenki o miłości, pokoju, wolności i przyjaźni postanowiliśmy wraz z grupa przyjaciół reaktywować zespól wykonując jego największe przeboje: 'O Ela', 'Kocham Cię', 'Aeroplan', 'Kocham wolność' i wiele innych piosenek" - podkreślają muzycy.

Po reaktywacji kilkakrotnie zmieniał się wokalista zespołu - od października 2023 r. tę rolę pełni Janusz "Yanina" Iwański, znany z współpracy z takimi gwiazdami, jak m.in. Stanisław Soyka, Maanam i Tie Break. Z dawnego składu pozostali basista Franz Dreadhunter i perkusista Wojciech Namaczyński, a towarzyszą im obecnie Robert Gliński (gitara, wokal), Paweł Król (gitara, wokal) i Peter Prentygast (gitara, wokal).

Bogdan Łyszkiewicz w chwili śmierci miał zaledwie 35 lat. Do tragedii doszło 23 czerwca 2000 roku koło miejscowości Rybitwy w woj. mazowieckim. Prowadząc samochód chevrolet camaro wokalista zderzył się czołowo z innym pojazdem.

Muzyk został ciężko ranny i przewieziony do szpitala w Płońsku, gdzie po kilku godzinach zmarł. Jego ciało spoczęło na Cmentarzu Batowickim w Krakowie - w mieście, w którym się urodził, które kochał i z którym był mocno związany przez całe życie. "Jesteśmy wszyscy nieśmiertelni" - taki cytat widnieje na grobie Łyszkiewicza.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL