Ostatnie muzyczne projekty Moniki Brodki sprawiły, iż ta wróciła "na języki" Polaków. Właściwie można przyznać, że nigdy z nich na dobre nie odeszła, jednak to właśnie projekty "WAWA" (2024), "Sadza" z 2022 roku i "BRUT" (2021) sprawiły, że grono stałych fanów wokalistki się powiększyło. Pod koniec 2024 roku artystka zdradziła, że spodziewa się pierwszego dziecka, a ojcem pociechy jest Mikołaj Syguda, czyli partner, który pojawił się w życiu Brodki wiosną 2024 roku.

6 marca 2025 roku media obiegła informacja o tym, że Monika Brodka przywitała na świecie swoją pociechę. Choć artystka ceni sobie prywatność i stosunkowo rzadko dzieli się prywatnymi chwilami, znów postanowiła podzielić się z fanami dość intymnymi zdjęciami, które odkryły, według wielu internautów, kolejny ciążowy brzuszek. Fani spekulują, iż w ten właśnie sposób artystka mogła publicznie ogłosić drugą ciążę.

Monika Brodka pochwaliła się ciążowym brzuchem. "Gratulacje i dużo zdrowia"

Ogłosiła to bez wielkich oświadczeń, wrzucając jedynie kilka zdjęć zrobionych dla gazety "Newonce". Fani wokalistki dopatrzyli się jednak zmiany w wyglądzie artystki - zwrócili uwagę na jej specyficznie zarysowany brzuch, który zaczął przypominać brzuch ciążowy.

"Stara, widzimy się na placu zabaw", "Wielkie gratulacje", "Tak mi się wydawało na jednej ze storek, ale się cieszę", "Drugie dziecko w drodze, gratulacje i dużo zdrowia!", "Dużo zdrowia i cierpliwości, bo będzie jej potrzeba sporo przy dwójce takich maluchów", "Czy tam widać to, co mi się wydaje?", "Wow, widać, że bardzo się zmieniła", "Wygląda pięknie, a i sesja cudowna" - piszą internauci pod najnowszym postem wokalistki.

Monika Brodka dla "Newonce'a" Jan Malinowski materiał zewnętrzny

Monika Brodka jest szczęśliwie zakochana. Ukochanego spotkała w pracy

Przypomnijmy, że Monika Brodka związała się z Mikołajem Sygudą - 35-letnim operatorem, cieszącym się sukcesami w branży reklamowej oraz filmowej. Według informacji zamieszczonych na stronie FIlmpolski.pl, mężczyzna pracował między innymi przy głośnej kinowej produkcji "Chłopi" oraz przy serialu HBO "Bring back Alice".

Brodka poznała ukochanego przy okazji pracy na planie klipu do piosenki "Myślę sobie, Ż", którą stworzyła we współpracy z Igo. Teledysk kręcono w Chile i właśnie tam Monika Brodka oraz Mikołaj Syguda stali się nierozłączni.

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