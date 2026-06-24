W marcu 2025 r. dowiedzieliśmy się, że Monika Brodka po raz pierwszy została mamą. Ojcem dziecka jest partner wokalistki - operator filmowy Mikołaj Syguda. Ich relacja miała się rozwinąć podczas ich wspólnych projektów. Na koncie razem mają m.in. teledysk "Moja droga" nagrany pod szyldem Brodka WAWA: Hades, Brodka, 2K88.

Laureatka pierwszego "Idola" swoją prywatność stara się trzymać w tajemnicy. O tym, że zostanie mamą poinformowała sama, publikując zdjęcie z ciążowym brzuchem. "A wy co dostaliście od Mikołaja?" - głosił podpis.

Monika Brodka pokazała zdjęcie dziecka i partnera

Wyjątkiem jest też zdjęcie opublikowane na relacji na Instagramie z okazji Dnia Ojca. Brodka pokazała bowiem partnera, trzymającego w nosidełku ich dziecko. Twarz potomka została zasłonięta dużą emotikoną serduszka. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla najlepszego taty" - napisała po angielsku wokalistka.

Do tej pory Brodka nie zdradziła nawet płci ani imienia dziecka, dbając o to, by ta wiadomość nie przedostała się do przestrzeni publicznej.

Dotychczasowy dorobek muzyczny zamyka wydany w 2024 r. album "WAWA", który przyniósł jej dziesiątego Fryderyka (płyta roku muzyka alternatywna). Na ubiegłorocznej gali tych nagród była też nominowana w kategoriach Singel Roku Pop Alternatywny oraz Teledysk Roku (obie za "Spotkanie z Warszawą").

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