"Kolonie u Miuosha" - taką nazwę ma grupa w jednym z komunikatorów, na której spotykają się wykonawcy zaproszeni przez jurora "Must Be The Music" do obu tomów projektu "Pieśni Współczesne". To do wakacyjnych kolonii porównywali z radością muzyczne spotkania gwiazdy, z którymi rozmawiała Interia przed i w trakcie wyjątkowego wydarzenia na Arenie Katowice.

To na tym sportowym stadionie po raz pierwszy i zarazem ostatni Miuosh, Zespół Śląsk oraz soliści (w sumie ponad 130 osób na scenie) wykonali materiał z obu tomów.

Miuosh na Arenie Katowice. "Wspólne przeżycie, które połączyło pokolenia"

Logistyczne wyzwanie udało się doprowadzić do końca, jedynymi nowymi twarzami były wokalistki z ostatniej edycji "Must Be The Music". Asia Smajdor o tyle nie do końca jest "nowa", bo od lat wspiera Miuosha w chórkach na jego koncertach; teraz postanowiła pokazać się na froncie i zrobiła to naprawdę w imponującym stylu. Pochwały zebrała również laureatka muzycznego show Polsatu, czyli Marcycha, która obecnie studiuje na pobliskiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Obie miały niełatwe zadanie, bo zmierzyły się z utworami wcześniej wykonywanymi przez nieobecną na Arenie Katowice Belę Komoszyńską z Sorry Boys, ale wyszły z niego bez szwanku.

"Są takie momenty, które na zawsze zapisują się w historii miasta. Taki był właśnie ten wieczór. Arena Katowice wypełniona po brzegi, tysiące ludzi i muzyka opowiadająca historię Śląska - jego siły, wrażliwości, dumy i współczesnej tożsamości. Koncert Miuosha i Zespołu Śląsk 'Pieśni Współczesne - Antologia' był czymś więcej niż wydarzeniem artystycznym. Był wspólnym przeżyciem, które połączyło pokolenia i pokazało, jak wielką moc ma kultura" - napisał na Facebooku Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z jednej strony Krzysztof Zalewski (przejmująca "Pieśń ostatnia" z ostatnim wersem z odtworzonym głosem niezapomnianej Kory; ciary), teatralny Ralph Kaminski ("Imperium"), eteryczna Natalia Szroeder ("Jakkolwiek") i Kwiat Jabłoni znowu razem ("Zmierzch"). Obok tego niesamowite połączenie głosu kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem ("Doliny"; mam wrażenie, że przez moment poza instrumentem było słychać tylko brzęczące owady) czy popis młodziutkiego Franka Trojanowskiego, solisty Poznańskiego Chóru Chłopięcego ("Pieśń pierwsza").

Orliński po swoim występie wykonał przewrót w powietrzu, co można uznać za symbol całości - muzycznie (orkiestrą dyrygował Jan Stokłosa), wokalnie i wizualnie był to naprawdę niezwykle efektowny podskok. Gorąco oklaskiwano zarówno młodzież (Wiktor Waligóra! Marcycha! Dawid Tyszkowski!), jak i wykonawców o statusie gwiazd.

Całość swoim doświadczeniem spiął Miuosh, który w rozmowie z Interią z podekscytowaniem opowiadał o tym, jakie dla niego znaczenie ma ten projekt. Są duże szanse, że "last dance" z oboma tomami jest zarazem wstępem do kolejnej części.

Retransmisję z koncertu widzowie obejrzą jesienią na antenie Telewizji Polsat.

Miuosh x Zespół Śląsk - "Pieśni Współczesne - Antologia" na Arenie Katowice Zobacz galerię + 36

Miuosh w Arenie Katowice. Tak wyglądał koncert "Pieśni Współczesne - Antologia":

Tom II:

1. Zespół Śląsk - "Wierzba"

2. Zespół Śląsk - "Pieśń otwarcia"

3. Piotr Zioła, Laboratorium Pieśni - "Świt" (remix)

4. Igor Herbut, Julia Pietrucha - "Ostatnie"

5. Marcycha - "Zielona"

6. Dawid Tyszkowski - "Zostaw"

7. Natalia Grosiak, Marcin Wyrostek - "Prowadź"

8. Paweł Domagała - "Bliski"

9. Wiktor Waligóra - "Rdza"

10. Maciej Musiałowski - "Brzeg"

11. Natalia Szroeder - "Jakkolwiek"

12. Krzysztof Zalewski - "Bzy"

13. Kayah, Laboratorium Pieśni - "Pieśń przejścia"

14. Igo - "Płomienie"

Tom I:

1. Zespół Śląsk - "Słoneczko"

2. Zespół Śląsk i Franek Trojanowski - "Pieśń pierwsza"

3. Tomasz Organek - "Gorycz"

4. Natalia Grosiak - "Chmury"

5. Asia Smajdor - "Utopiec"

6. Jakub Józef Orliński, Marcin Wyrostek - "Doliny"

7. Igor Herbut - "Mantra"

8. Ralph Kaminski - "Imperium"

9. Kwiat Jabłoni - "Zmierzch"

10. Zespół Śląsk - "Litania"

11. Błażej Król - "Wołanie"

12. Zespół Śląsk - "Kaval Sviri"

13. Julia Pietrucha - "Celina"

14. Krzysztof Zalewski - "Pieśń ostatnia"

15. Miuosh - "Dom" (wersja poszerzona).

Michał Boroń, Katowice

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