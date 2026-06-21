Miuosh x Zespół Śląsk na koncercie "Pieśni Współczesne - Antologia". "Raz na milion lat"
"Raz na milion lat" - taki komunikat usłyszeliśmy na koniec sobotniego wydarzenia na Arenie Katowice, gdzie Miuosh, Zespół Śląsk oraz plejada gwiazd po raz pierwszy i jedyny wykonali materiał z obu tomów "Pieśni Współczesnych". Co wydarzyło się na wyjątkowym koncercie, który jesienią zobaczą widzowie Telewizji Polsat?
"Kolonie u Miuosha" - taką nazwę ma grupa w jednym z komunikatorów, na której spotykają się wykonawcy zaproszeni przez jurora "Must Be The Music" do obu tomów projektu "Pieśni Współczesne". To do wakacyjnych kolonii porównywali z radością muzyczne spotkania gwiazdy, z którymi rozmawiała Interia przed i w trakcie wyjątkowego wydarzenia na Arenie Katowice.
To na tym sportowym stadionie po raz pierwszy i zarazem ostatni Miuosh, Zespół Śląsk oraz soliści (w sumie ponad 130 osób na scenie) wykonali materiał z obu tomów.
Miuosh na Arenie Katowice. "Wspólne przeżycie, które połączyło pokolenia"
Logistyczne wyzwanie udało się doprowadzić do końca, jedynymi nowymi twarzami były wokalistki z ostatniej edycji "Must Be The Music". Asia Smajdor o tyle nie do końca jest "nowa", bo od lat wspiera Miuosha w chórkach na jego koncertach; teraz postanowiła pokazać się na froncie i zrobiła to naprawdę w imponującym stylu. Pochwały zebrała również laureatka muzycznego show Polsatu, czyli Marcycha, która obecnie studiuje na pobliskiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Obie miały niełatwe zadanie, bo zmierzyły się z utworami wcześniej wykonywanymi przez nieobecną na Arenie Katowice Belę Komoszyńską z Sorry Boys, ale wyszły z niego bez szwanku.
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"Są takie momenty, które na zawsze zapisują się w historii miasta. Taki był właśnie ten wieczór. Arena Katowice wypełniona po brzegi, tysiące ludzi i muzyka opowiadająca historię Śląska - jego siły, wrażliwości, dumy i współczesnej tożsamości. Koncert Miuosha i Zespołu Śląsk 'Pieśni Współczesne - Antologia' był czymś więcej niż wydarzeniem artystycznym. Był wspólnym przeżyciem, które połączyło pokolenia i pokazało, jak wielką moc ma kultura" - napisał na Facebooku Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Z jednej strony Krzysztof Zalewski (przejmująca "Pieśń ostatnia" z ostatnim wersem z odtworzonym głosem niezapomnianej Kory; ciary), teatralny Ralph Kaminski ("Imperium"), eteryczna Natalia Szroeder ("Jakkolwiek") i Kwiat Jabłoni znowu razem ("Zmierzch"). Obok tego niesamowite połączenie głosu kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego z akordeonistą Marcinem Wyrostkiem ("Doliny"; mam wrażenie, że przez moment poza instrumentem było słychać tylko brzęczące owady) czy popis młodziutkiego Franka Trojanowskiego, solisty Poznańskiego Chóru Chłopięcego ("Pieśń pierwsza").
Orliński po swoim występie wykonał przewrót w powietrzu, co można uznać za symbol całości - muzycznie (orkiestrą dyrygował Jan Stokłosa), wokalnie i wizualnie był to naprawdę niezwykle efektowny podskok. Gorąco oklaskiwano zarówno młodzież (Wiktor Waligóra! Marcycha! Dawid Tyszkowski!), jak i wykonawców o statusie gwiazd.
Całość swoim doświadczeniem spiął Miuosh, który w rozmowie z Interią z podekscytowaniem opowiadał o tym, jakie dla niego znaczenie ma ten projekt. Są duże szanse, że "last dance" z oboma tomami jest zarazem wstępem do kolejnej części.
Retransmisję z koncertu widzowie obejrzą jesienią na antenie Telewizji Polsat.
Miuosh w Arenie Katowice. Tak wyglądał koncert "Pieśni Współczesne - Antologia":
Tom II:
1. Zespół Śląsk - "Wierzba"
2. Zespół Śląsk - "Pieśń otwarcia"
3. Piotr Zioła, Laboratorium Pieśni - "Świt" (remix)
4. Igor Herbut, Julia Pietrucha - "Ostatnie"
5. Marcycha - "Zielona"
6. Dawid Tyszkowski - "Zostaw"
7. Natalia Grosiak, Marcin Wyrostek - "Prowadź"
8. Paweł Domagała - "Bliski"
9. Wiktor Waligóra - "Rdza"
10. Maciej Musiałowski - "Brzeg"
11. Natalia Szroeder - "Jakkolwiek"
12. Krzysztof Zalewski - "Bzy"
13. Kayah, Laboratorium Pieśni - "Pieśń przejścia"
14. Igo - "Płomienie"
Tom I:
1. Zespół Śląsk - "Słoneczko"
2. Zespół Śląsk i Franek Trojanowski - "Pieśń pierwsza"
3. Tomasz Organek - "Gorycz"
4. Natalia Grosiak - "Chmury"
5. Asia Smajdor - "Utopiec"
6. Jakub Józef Orliński, Marcin Wyrostek - "Doliny"
7. Igor Herbut - "Mantra"
8. Ralph Kaminski - "Imperium"
9. Kwiat Jabłoni - "Zmierzch"
10. Zespół Śląsk - "Litania"
11. Błażej Król - "Wołanie"
12. Zespół Śląsk - "Kaval Sviri"
13. Julia Pietrucha - "Celina"
14. Krzysztof Zalewski - "Pieśń ostatnia"
15. Miuosh - "Dom" (wersja poszerzona).
Michał Boroń, Katowice