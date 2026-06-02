Po raz pierwszy w historii w mundialu wystąpi aż 48 reprezentacji narodowych. Zabraknie tam Polski - reprezentacja dowodzona przez Jana Urbana przegrała decydujący o awansie finał baraży ze Szwecją na wyjeździe 2:3.

W meczu otwarcia (11 czerwca, godz. 21 polskiego czasu) Meksyk na własnym stadionie podejmie kadrę Republiki Południowej Afryki. Mistrzowskiego tytułu broni Argentyna.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w aż trzech krajach Ameryki Północnej: USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA planuje w związku z tym aż trzy ceremonie otwarcia w każdym z tych państw. Organizatorzy chcą, by każda z nich była w innym stylu, z naciskiem na kulturę i muzykę danego kraju.

Mistrzostwa Świata 2026: Kto wystąpi na otwarciu?

W Meksyku na scenie pojawią się m.in. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná oraz Tyla. Z kolei w Kanadzie (12 czerwca) zaprezentują się m.in. Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream oraz DJ Sanjoy.

Na 12 czerwca w Los Angeles zaplanowano również otwarcie mundialu w USA i tu wystąpią m.in. Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema oraz Tyla.

To nie koniec muzycznych atrakcji szykowanych na piłkarskie święto. Po raz pierwszy w historii odbędzie się specjalny koncert w przerwie finałowego meczu (19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey) na podobieństwo Halftime Show podczas Super Bowl, czyli finału ligi futbolu amerykańskiego.

Shakira i "Dai Dai". To jej czwarty hymn mundialu

Tu na scenie pojawią się wielkie gwiazdy światowego popu: Shakira (Kolumbia), Madonna (USA) i grupa BTS (Korea Południowa). Dodajmy, że Shakira ma na koncie oficjalny hymn tegorocznych mistrzostw - mowa o zaśpiewanej w aż pięciu językach (angielski, hiszpański, włoski, francuski i japoński) piosence "Dai Dai", którą zaśpiewała w duecie z Nigeryjczykiem Burna Boyem, jednym z najpopularniejszych wokalistów z Afryki. To już jej czwarty utwór na mistrzostwa. Największym hitem (ponad 4,5 miliarda odsłon) pozostaje "Waka Waka (This Time For Africa)" promujący Mistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki.

Za teledysk "Dai Dai" odpowiada Hannah Lux Davis, która ma na koncie klipy dla takich gwiazd, jak m.in. Nicki Minaj, Ariana Grande, Ciara, Paris Hilton, Bebe Rexha, Demi Lovato, David Guetta, Meghan Trainor, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, Avril Lavigne, Doja Cat i BTS. Z Shakirą pracowała przy teledysku "Puntería", czyli jej duetem z Cardi B.

W klipie "Dai Dai" pojawiają się też piłkarskie gwiazdy: Lionel Messi (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja) i Erling Haaland (Norwegia).

Dodajmy, że Shakira obecnie przygotowuje się do amerykańskiej odsłony trasy "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" (z dopiskiem World Cup Edition), która rusza 13 czerwca w Inglewood w Kalifornii. Gwiazda znalazła też czas na to, by wziąć udział w promocji nowego kosmetyku do włosów w Miami.

