Po raz pierwszy w historii w mundialu wystąpi aż 48 reprezentacji narodowych. Zabraknie tam Polski - reprezentacja dowodzona przez Jana Urbana przegrała decydujący o awansie mecz ze Szwecją na wyjeździe 2:3.

11 czerwca w Meksyku odbył się mecz otwarcia. Gospodarze pokonali RPA 2:0.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata odbywają się w aż trzech krajach Ameryki Północnej. W związku z tym zaplanowano aż trzy ceremonie otwarcia w każdym z państw-gospodarzy: USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy chcą, by każde z wydarzeń było w innym stylu, z naciskiem na kulturę i muzykę danego kraju.

Mistrzostwa Świata 2026: ceremonia otwarcia w Kanadzie

W pierwszym meczu przeciwnikiem gospodarzy będzie Bośnia i Hercegowina. Podczas skromnej ceremonii na stadionie w Toronto jako pierwszy wystąpił Michael Bublé. Na początek usłyszeliśmy soulowy klasyk "Bring It On Home To Me". Na scenie towarzyszył mu chór.

Drużyny wmaszerowały na murawę przy dźwiękach "Eye In The Sky" Alan Parsons Project. Hymn Bośni i Hercegowiny na skrzypcach zagrał wybitny Aleksandar Gajić, z kolei hymn Kanady zaśpiewała Alanis Morissette. "Jeśli komuś brakowało motywacji do tego spotkania, to na pewno teraz pojawiły się ciary" - stwierdzili komentatorzy.





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