Po raz pierwszy w historii w mundialu wystąpi aż 48 reprezentacji narodowych. Zabraknie tam Polski - reprezentacja dowodzona przez Jana Urbana przegrała decydujący o awansie finał baraży ze Szwecją na wyjeździe 2:3.

W meczu otwarcia (11 czerwca, godz. 21 polskiego czasu) Meksyk na własnym stadionie podejmie kadrę Republiki Południowej Afryki. Mistrzowskiego tytułu broni Argentyna.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w aż trzech krajach Ameryki Północnej: USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA planuje w związku z tym aż trzy ceremonie otwarcia w każdym z tych państw. Organizatorzy chcą, by każda z nich była w innym stylu, z naciskiem na kulturę i muzykę danego kraju.

Mistrzostwa Świata 2026: Shakira gwiazdą ceremonii otwarcia

Na stadionie Estadio Banorte w Meksyku zaprezentowali się reprezentanci gospodarzy: Maná, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules oraz Kolumbijczycy J Balvin i Ryan Castro oraz Danny Ocean z Wenezueli.

W roli głównej wystąpiła kolumbijska królowa piłkarskich piosenek - Shakira, która połączyła siły z Burna Boyem z Nigerii, jednym z najpopularniejszych wokalistów z Afryki. To właśnie oni odpowiadają za oficjalny hymn tegorocznych mistrzostw - mowa o zaśpiewanej w aż pięciu językach (angielski, hiszpański, włoski, francuski i japoński) piosence "Dai Dai".

Dodajmy, że to już czwarty utwór Shakiry na mistrzostwa. Największym hitem (ponad 4,5 miliarda odsłon) pozostaje "Waka Waka (This Time For Africa)" promujący Mistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki.

Za teledysk "Dai Dai" odpowiada Hannah Lux Davis, która ma na koncie klipy dla takich gwiazd, jak m.in. Nicki Minaj, Ariana Grande, Ciara, Paris Hilton, Bebe Rexha, Demi Lovato, David Guetta, Meghan Trainor, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, Avril Lavigne, Doja Cat i BTS. Z Shakirą pracowała przy teledysku "Puntería", czyli jej duetem z Cardi B.

W klipie "Dai Dai" pojawiają się też piłkarskie gwiazdy: Lionel Messi (Argentyna), Kylian Mbappe (Francja) i Erling Haaland (Norwegia).

Przed rozpoczęciem meczu otwarcia hymny obu drużyn zaśpiewali: Alejandro Fernández ("Himno Nacional Mexicano") i Tyla ("National anthem of South Africa"). Podczas ceremonii piosenkę "DNA (More Than A Game)" wykonali razem włoski tenor Andrea Bocelli i gwiazda k-popu - EJAE.

Dodajmy, że to nie koniec muzycznych atrakcji - 12 czerwca czekają nas ceremonie otwarcia w Toronto w Kanadzie (m.in. Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream, DJ Sanjoy) i Los Angeles w USA (m.in. Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema oraz Tyla).

Tutaj również narodowe hymny swoich krajów przed meczami zaśpiewają Alanis Morissette ("O Canada") i Aleksandar Gajić ("Državna himna Bosne i Hercegovine") oraz duety Dan + Shay ("The Star-Spangled Banner") i Purahei Soul ("Himno Nacional Paraguayo").

Z kolei w przerwie finału (19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey) po raz pierwszy w historii odbędzie się specjalny koncert na podobieństwo Halftime Show podczas Super Bowl, czyli finału ligi futbolu amerykańskiego. Tu na scenie pojawią się wielkie gwiazdy światowego popu: Shakira (Kolumbia), Madonna (USA) i grupa BTS (Korea Południowa).

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