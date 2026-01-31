Miłosny hit PRL-u mógł brzmieć zupełnie inaczej. "Nie chciałem tego nagrywać"

Na przełomie lat 60. i 70. Andrzej Dąbrowski był cenionym muzykiem jazzowym, perkusistą i wokalistą związanym głównie z anglojęzycznym repertuarem. Śpiewanie po polsku nie mieściło się w jego artystycznych planach. Gdy Andrzej Jaroszewski z Redakcji Muzycznej Polskiego Radia zaproponował mu nagranie ballady do tekstu Agnieszki Osieckiej, reakcja była jednoznaczna.

"Zaproponował mi, żebym nagrał jakąś polską piosenkę. Odpowiedziałem: nie, nie chcę śpiewać po polsku, dajcie mi spokój. Namawiał mnie przez trzy tygodnie. Miałem zaśpiewać 'Zielono mi'. Ale ja nie chciałem tego nagrywać. Tekst wydawał mi się trochę… no niby Agnieszka Osiecka, ale te frazy: 'dłonie masz jak konwalie', 'zielono mi' zupełnie mi nie pasowały" - wspominał po latach artysta, cytowany przez "Dziennik Teatralny".

Dąbrowski nie tylko nie czuł tego tekstu, ale też nie widział siebie w roli wykonawcy lirycznej, intymnej ballady. Zgodził się dopiero po wielu rozmowach, traktując nagranie jako jednorazowy eksperyment, bez ambicji i oczekiwań.

Siła Osieckiej i fenomen "Zielono mi"

To, co dla wykonawcy było problemem, dla słuchaczy okazało się największym atutem. Agnieszka Osiecka stworzyła tekst prosty, a jednocześnie niezwykle sugestywny. "Zielono mi" nie opowiada o miłości w sposób dosłowny. Nie ma tu deklaracji ani dramatycznych uniesień. Jest za to stan wewnętrznej harmonii, poczucie bezpieczeństwa i ukojenia, które daje bliskość drugiego człowieka.

Muzyka Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego subtelnie dopełnia ten nastrój. Jazzowa wrażliwość, oszczędna forma i miękka melodia sprawiły, że piosenka od pierwszych taktów wyróżniała się na tle ówczesnych radiowych propozycji. To był utwór, który nie narzucał się słuchaczowi, ale zostawał z nim na długo.

Od radiowej ciekawostki do wielkiego triumfu w Opolu

Nagrane niemal z przymusu "Zielono mi" bardzo szybko zaczęło żyć własnym życiem. Po miesiącu od premiery utwór zdobył tytuł Radiowej Piosenki Miesiąca Polskiego Radia. Ten sukces otworzył mu drogę na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

W czerwcu 1970 roku Andrzej Dąbrowski wystąpił na opolskiej scenie z piosenką, której jeszcze niedawno nie chciał śpiewać. Publiczność przyjęła ją entuzjastycznie, a jury nie miało wątpliwości. "Zielono mi" zdobyło główną nagrodę festiwalu, przyznawaną przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dla Dąbrowskiego był to przełom, a dla Osieckiej kolejny dowód jej niezwykłego wyczucia emocji.

"W końcu powiedziałem: dobrze już, dobrze. I nagrałem. Po miesiącu ten utwór był Piosenką Miesiąca" - mówił artysta. Historia tej piosenki najlepiej pokazuje, jak nieprzewidywalne bywają losy największych przebojów.

Drugie życie "Zielono mi"

Nie każda festiwalowa piosenka potrafi przetrwać próbę czasu. "Zielono mi" należy do wyjątków. Przez dekady utwór doczekał się wielu interpretacji. Śpiewali go m.in. Andrzej Zaucha, Anna Maria Jopek, Krzysztof Krawczyk oraz Katarzyna Nosowska, która zwracała uwagę na jego dwuznaczność i ukryte znaczenia.

Każda z tych wersji wydobywała inne emocje, ale żadna nie odebrała piosence jej pierwotnej delikatności. Wciąż pozostaje ona symbolem miłości rozumianej nie jako burza uczuć, lecz jako stan spokoju i wewnętrznej równowagi.

"Wydarzenia": Sądowy spór o "Białego Misia". Nikt nie wie, kto jest jego twórcą Polsat News