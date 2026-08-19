Urodzony w Kielcach Marcin Patrzałek to jeden z najbardziej innowacyjnych gitarzystów młodego pokolenia. Polak zasłynął jako pionier perkusyjnego stylu gry na gitarze, łączącego elementy flamenco, muzyki klasycznej i nowoczesnych aranżacji.

Marcin Patrzałek: cały świat zachwyca się jego muzyką. "Jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów swojego pokolenia"

Rozgłos zdobył w 2015 roku po wygraniu dziewiątej edycji polskiego talent show "Must Be the Music" w Polsacie, a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinału "Mam talent" (2019).

"99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niezwykłe" - mówił wówczas juror Simon Cowell.

W 2024 roku Patrzałek wypuścił swój debiutancki album "Dragon in Harmony", który został wyprodukowany wspólnie z Danem Bookiem (m.in. blink-182, Shania Twain, Britney Spears). Młodym polskim artystą zachwycili się już m.in. Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine) i Paul Stanley (lider Kiss), królowa popu Madonna i Jungkook z koreańskiej grupy BTS, Will Smith czy hiphopowe legendy - Timbaland i Ty Dolla $ign. Ponadto magazyn "Guitar World" nazwał go "jednym z najbardziej utalentowanych gitarzystów swojego pokolenia".

Marcin Patrzałek podbija świat. Na jego koncerty zaprasza sam Slash

Polski artysta nie zwalnia tempa i w ostatnich dniach jego występy można podziwiać w Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Informację o koncertach muzyka zamieścił na swoim Instagramie sam Slash. Gitarzysta Guns N' Roses nie kryje podziwu dla twórczości Polaka i z zainteresowaniem śledzi rozwój jego kariery.

"Marcin Patrzałek - polski wirtuoz gitary, który na nowo zdefiniował grę na gitarze akustycznej dzięki oszałamiającemu połączeniu technik fingerstyle, perkusyjnej oraz klasycznej. Po tym, jak zachwycił miliony internautów i wystąpił na scenach na całym świecie, w końcu przywozi swoje porywające widowisko na żywo do Indii" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, podając daty najbliższych koncertów.

Patrzałek został bardzo ciepło przyjęty przez indyjskich słuchaczy. W trakcie wizyty w Meghalaya miał także okazję spotkać się z młodymi artystami z tamtego regionu i zachęcał ich do rozwoju talentów.

"Wirtuoz gitary Marcin Patrzałek hipnotyzuje publiczność Shillong" - można przeczytać w tytule relacji z koncertu opublikowanej przez portal NagalandPost.

Muzyk jeszcze w tym roku zawita do Polski. Zagra trzy koncerty - we Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki, 13 grudnia) oraz Warszawie (Palladium 16 i 17 grudnia).

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