Miliony kupowały ich płyty. NSYNC dostawali za to 35 dolarów dziennie

Lance Bass wrócił do finansowych kulis kariery w rozmowie w "The Zach Sang Show". Artysta kwestionował przekonanie, że udział w jednym z najpopularniejszych boysbandów zapewnił mu fortunę. Jak podkreślił, znacznie lepiej zarabiał już po zakończeniu regularnej działalności grupy: "Ludzie myślą, że jestem niesamowicie bogaty dzięki NSYNC, ale nie. Zupełnie nie. Na NSYNC prawie w ogóle nie zarobiłem" - powiedział Bass.

Wokalista przyznał, że nadal otrzymuje wpływy związane z muzyką zespołu. Nie przedstawił jednak pełnego zestawienia dochodów ani rozliczeń z poszczególnych etapów kariery. Jego wypowiedź dotyczyła przede wszystkim rozbieżności między skalą sukcesu grupy a pieniędzmi, które do niego trafiały.

Pierwszy czek po latach pracy

Najbardziej konkretnym przykładem była kwota, którą Bass otrzymywał na codzienne wydatki. W czasie rozwijania kariery wypłacano mu 35 dolarów dziennie w formie diety: "Mieliśmy dietę: 35 dolarów dziennie. Nasz pierwszy czek opiewał na 10 tys. dolarów - po latach albumów na pierwszym miejscu i wyprzedanych tras. Nie wiem, ile milionów przyniosły nasze gadżety, bo ich sprzedaż była szalona" - wspominał.

W jego relacji otrzymaniu pierwszej większej wypłaty towarzyszyło poczucie, że powinien być za nią wdzięczny, mimo wcześniejszych dwóch-trzech lat pracy bez odpowiedniego wynagrodzenia. Rozpoznawalność rosła, ale nie przekładała się na finansową niezależność, której publiczność mogła się spodziewać po członku tak popularnego zespołu.

Kto zarabiał na sukcesie boysbandu?

Bass wskazał wytwórnię oraz nieżyjącego już Lou Pearlmana jako podmioty, które jego zdaniem czerpały ogromne korzyści z działalności grupy. Pearlman wspierał początki NSYNC i był także związany z karierą Backstreet Boys. Wokalista nie ukrywał, że przez pewien czas miał żal do dorosłych odpowiedzialnych za otoczenie młodych artystów.

Wspominał presję na nieustanną pracę i argument, że jako młodzi ludzie powinni znosić zmęczenie oraz intensywny harmonogram. Z jego perspektywy zabrakło osób, które zadbałyby nie tylko o bieżący sukces, lecz również o przyszłość członków zespołu: "Nikt nie zabezpieczył nas na życie po tym wszystkim".

Zapytany, czy nadal odczuwa urazę, odpowiedział, że już nie. Zaznaczył jednak, że po zakończeniu działalności boysbandu musiał sam budować kolejne źródła dochodu. Dodatkowym utrudnieniem był w jego ocenie wizerunek byłego członka boysbandu, przez który część branży nie traktowała go poważnie.

Wielki sukces nie oznaczał wielkich pieniędzy dla każdego

Wypowiedzi Bassa kontrastują z komercyjnymi wynikami NSYNC. W skład zespołu wchodzili również Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick i Joey Fatone. Album "No Strings Attached" z 2000 roku sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w około 2,4 mln egzemplarzy w pierwszym tygodniu, ustanawiając rekord, który utrzymał się przez 15 lat.

Płyta spędziła osiem tygodni na szczycie Billboard 200, a promująca ją trasa przyniosła ponad 70 mln dolarów przychodu. "Bye Bye Bye" stało się jednym ze znaków rozpoznawczych grupy, natomiast "It's Gonna Be Me" dotarło na pierwsze miejsce Billboard Hot 100. Kolejny album, "Celebrity" z 2001 roku, również zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy.

NSYNC zawiesiło regularną działalność w 2002 roku, ale według Bassa nie oznaczało to zerwania relacji między muzykami. W rozmowie podkreślił, że pozostają blisko i kontaktują się co tydzień. Zaprzeczył przy tym przekonaniu, że brak stałej aktywności zespołu wynika z wzajemnej niechęci.

W 2023 roku grupa nagrała "Better Place" do filmu "Trolle 3". Bass wspominał powrót do studia jako bardzo naturalne doświadczenie, jakby od poprzednich wspólnych sesji nie minął żaden czas. Nie przedstawił jednak planu reaktywowania zespołu.