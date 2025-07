Miley Cyrus jest uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd, które wyszły spod disneyowskiego skrzydła. Jej album "Bangerz" z 2013 roku sprawił, że artystka zaczęła być kojarzona z odważniejszymi dźwiękami, skąpymi strojami i nieposkromionymi opiniami. Eksperymentalny projekt "Miley Cyrus & Her Dead Petz", powrót do korzeni z "Younger Now" i konceptualny krążek "Something Beautiful" udowodniły wszechstronność wokalistki, a po 20 latach od premiery pierwszego odcinka "Hannah Montana" dowiadujemy się, że w planach artystka ma huczne świętowanie tej szczególnej rocznicy.

Miley Cyrus chce upamiętnić serial "Hannah Montana". "Bez Hannah nie byłoby tej mnie"

"Chcę zaprojektować coś naprawdę wyjątkowego, bo to ['Hannah Montana'] był początek wszystkiego, co dzisiaj się dookoła mnie dzieje" - powiedziała Miley Cyrus Chrisowi Olsenowi w SiriusXM, odnosząc się do 20. rocznicy premiery serialu, przypadającej na marzec 2026 roku.

"Bez Hannah nie byłoby tej... tej mnie. To szaleństwo pomyśleć, że zaczynałam karierę jako postać, której nie mogłam się pozbyć. A teraz, kiedy wchodzę do jakiegoś miejsca, ludzie odbierają tę rolę jako nostalgię albo coś, co zostało z dzieciństwa. Teraz jestem tak samo zintegrowana z życiem każdego fana, jak sama postać. To ekscytujące, że mogę to świętować" - dodała wokalistka.

