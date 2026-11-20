Najnowszy album Miley Cyrus, zatytułowany "Bass Persuades", ukazał się na rynku 18 września br. nakładem Atlantic Records jako pierwsza płyta wokalistki dla tej wytwórni i pierwsza podpisana po prostu jako Miley. Głośny cykl koncertów w Hollywood Bowl stanowił dwa muzyczne wieczory - oba wyprzedane. Odbyły się w piątek 16 października oraz w niedzielę 18 października br.

Po pierwszym show piosenkarka odniosła się do słów krytyki, które zostały skierowane w jej sceniczne zaangażowanie, a raczej, jak twierdzą niektórzy internauci, w jego brak. Jak widać, teraz wokalistka ma w planach skupić się na życiu prywatnym. Wieści zza oceanu głoszą, iż gwiazda szykuje się do ślubu!

Jak podaje informator TMZ, wielki dzień Miley Cyrus i Maxxa Moranda ma się odbyć w najbliższy weekend (21/22.11). "Źródła z bezpośrednią wiedzą przekazały nam, że piosenkarka i jej rockowy amant mają zamiar pobrać się w Południowej Kalifornii" - czytamy w serwisie, którego przepowiednie ze świata show-biznesu wielokrotnie okazywały się prawdą.

Kim jest ukochany Miley Cyrus?

Maxx Morando to muzyk, który najlepiej odnajduje się za perkusją, choć jego talent nie ogranicza się do jednego instrumentu. Gra również na gitarze i aktywnie działa na scenie muzycznej od kilku lat. Obecnie związany jest z zespołem Liily, wcześniej był członkiem grupy The Regrettes.

Choć nie jest postacią pierwszoplanową w świecie mainstreamu, w branży uchodzi za artystę konsekwentnego i skupionego na tworzeniu. Jego styl wpisuje się w alternatywne brzmienia, które coraz częściej przenikają do głównego nurtu.

Poza muzyką interesuje się modą. Współtworzył sceniczne stylizacje Miley Cyrus, łącząc estetykę z podejściem opartym na ponownym wykorzystaniu materiałów. Ten kierunek dobrze wpisuje się w aktualne trendy i pokazuje jego kreatywność także poza studiem nagraniowym.

Relacja Miley Cyrus i Maxxa Morando. Jak się poznali?

Para po raz pierwszy została zauważona razem pod koniec 2021 roku. Początkowo ich relacja nie była jednoznaczna, a wspólne wyjścia traktowano raczej jako znajomość niż związek. Dopiero z czasem zaczęli pojawiać się razem częściej, co rozwiało wątpliwości fanów.

Sama Miley Cyrus przyznała później, że poznali się na randce w ciemno. To właśnie od tego momentu ich relacja zaczęła się rozwijać, choć przez pierwsze miesiące pozostawała poza zasięgiem mediów.

Z biegiem czasu zaczęli wspólnie pojawiać się na wydarzeniach branżowych, a także współpracować zawodowo. Morando miał swój udział w powstawaniu utworów "Handstand" i "Violet Chemistry" z albumu "Endless Summer Vacation". W kolejnych projektach jego rola miała być jeszcze większa.

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