Miley Cyrus jest uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd, które wyszły spod disneyowskiego skrzydła. Jej album "Bangerz" z 2013 roku sprawił, że artystka zaczęła być kojarzona z odważniejszymi dźwiękami, skąpymi strojami i nieposkromionymi opiniami. Eksperymentalny projekt "Miley Cyrus & Her Dead Petz", powrót do korzeni z "Younger Now" i konceptualny krążek "Something Beautiful" udowodniły wszechstronność wokalistki, a po 20 latach od premiery pierwszego odcinka "Hannah Montana" dowiadujemy się, że w planach artystka ma huczne świętowanie tej szczególnej rocznicy.

Reaktywacja "Hannah Montany" jest możliwa. Miley Cyrus myśli o specjalnej rocznicy

"Co Miley ujawni w 2026 roku? Film dokumentalny? Muzyczny hołd? Specjalny program o powrocie? Trasa koncertowa? Energia się zmienia, a fani na całym świecie obserwują" - czytamy w opisie krótkiego filmiku, będącego fanowską zapowiedzią specjalnego projektu, o którym niedawno opowiedziała sama Miley Cyrus. Choć nostalgiczny zwiastun, z ikoniczną blond peruką na pierwszym planie, nie wyszedł spod ręki wokalistki, na TikToku zyskał ogromną popularność, docierając nawet do oficjalnych kont aktorów show "Hannah Montana".

"Chcę zaprojektować coś naprawdę wyjątkowego, bo to ['Hannah Montana'] był początek wszystkiego, co dzisiaj się dookoła mnie dzieje" - powiedziała Miley Cyrus Chrisowi Olsenowi w SiriusXM, odnosząc się do 20. rocznicy premiery serialu, przypadającej na marzec 2026 roku.

"Bez Hannah nie byłoby tej... tej mnie. To szaleństwo pomyśleć, że zaczynałam karierę jako postać, której nie mogłam się pozbyć. A teraz, kiedy wchodzę do jakiegoś miejsca, ludzie odbierają tę rolę jako nostalgię albo coś, co zostało z dzieciństwa. Teraz jestem tak samo zintegrowana z życiem każdego fana, jak sama postać. To ekscytujące, że mogę to świętować" - dodała wokalistka.

Jann po OFF Festivalu: "Natura się do nas dołączyła" INTERIA.PL