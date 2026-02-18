Miley Cyrus próbowała odciąć się od tej roli. "Zawsze będzie częścią tego, kim jestem"

Dwadzieścia lat temu na antenie Disneya pojawiła się niepozorna nastolatka w blond peruce i w kilka miesięcy stała się globalnym fenomenem. Teraz Hannah Montana wraca w wyjątkowej, jubileuszowej odsłonie. Specjalny program z okazji okrągłej rocznicy trafi na Disney+ dokładnie w dniu premiery pierwszego odcinka sprzed dwóch dekad, czyli 24 marca.

W centrum wydarzenia znajdzie się Miley Cyrus, która po latach wraca do postaci, od której zaczęła się jej kariera. Tym razem nie jako serialowa bohaterka, ale jako dojrzała artystka, gotowa opowiedzieć o kulisach sukcesu, presji i emocjach, które towarzyszyły jej dorastaniu na oczach milionów widzów.

Serial emitowany na Disney Channel w latach 2006-2011 opowiadał historię zwyczajnej dziewczyny, która po lekcjach zamieniała się w gwiazdę pop. Ten prosty, ale nośny pomysł sprawił, że "Hannah Montana" stała się jednym z największych hitów młodzieżowej telewizji.

Sukces szybko wykroczył poza ekran. Powstały albumy sprzedawane w milionach egzemplarzy, trasy koncertowe oraz filmy kinowe, w tym Hannah Montana: The Movie i koncertowy zapis Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert. Dla wielu fanów była to pierwsza muzyczna fascynacja i pierwszy serial, który naprawdę przeżywali.

Szczera rozmowa po latach

Trzonem jubileuszowego programu będzie rozmowa Miley Cyrus z Alex Cooper, znaną z podcastu Call Her Daddy. Wywiad zostanie nagrany przed publicznością i ma mieć formę osobistej, pogłębionej rozmowy o narodzinach serialu oraz jego wpływie na życie artystki.

"Hannah Montana zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako serial, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie tak wielu fanów. Zawsze będę wdzięczna za tę więź" - podkreśliła Cyrus. Jak dodała, jubileusz, który nazwała swoim "Hannahversary", to sposób na podziękowanie widzom za dwadzieścia lat wsparcia i pamięci o tamtym rozdziale jej kariery.

Kultowe miejsca znów na planie

Twórcy specjalnego odcinka postawili na emocje i detale. Na potrzeby programu odtworzone zostaną charakterystyczne dekoracje z serialu, w tym salon rodziny Stewartów oraz słynna garderoba, w której Miley zamieniała się w Hannah. Całość uzupełnią niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazujące kulisy pracy na planie.

To ma być sentymentalna podróż w czasie, ale bez lukru. Zamiast wyłącznie radosnych wspomnień widzowie zobaczą również, jak wyglądało dorastanie w świetle reflektorów.

Disney znów sięga po nostalgię

Jubileusz "Hannah Montany" wpisuje się w szerszy trend powrotów kultowych marek sprzed lat. Platformy streamingowe coraz chętniej wykorzystują tytuły, które wychowały całe pokolenia widzów. Dla wielu dorosłych dziś fanów to nie tylko serial z dzieciństwa, ale część osobistych wspomnień.

W przypadku tej produkcji nostalgia idzie w parze z realnym zainteresowaniem. Katalog związany z "Hannah Montaną" od lat należy do najczęściej odtwarzanych w bibliotece Disneya, co pokazuje, że historia nastoletniej gwiazdy wciąż przyciąga nowych odbiorców.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że sama Miley Cyrus zaangażowała się w projekt jako producentka wykonawcza. Przez długi czas dystansowała się od wizerunku serialowej bohaterki, budując dojrzałą karierę muzyczną. Przyznała nawet, że kiedyś czuła niechęć do postaci, ponieważ ciężko było jej się odciąć od dziecięcego wizerunku. Dziś wraca do niego z większym spokojem i świadomością, jak ogromną rolę odegrał w jej życiu.

