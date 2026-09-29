Miley Cyrus, choć uznawana jest za jedną z czołowych przedstawicielek muzyki popularnej, przez ostatnich 13 lat nie mogła dotrzeć na sam szczyt listy Billboard 200 z żadnym albumem. Notowanie to uznawane jest za najważniejsze amerykańskie zestawienie popularności wydawnictw muzycznych, a dla artystów to prawdziwy wyznacznik, definiujący kolejne sukcesy w karierze. Stąd też ogromnym zaskoczeniem i radością dla fanów okazały się wieści, że Cyrus wreszcie wróciła na pierwszą pozycję.

Po 13 latach album Miley Cyrus zajął pierwsze miejsce na liście Billboard 200

Wydany 18 września album "Bass Persuades" to już szósty album amerykańskiej gwiazdy, który wdrapał się na sam szczyt Billboard 200. Ostatni raz gwiazda dokonała tego jednak w 2013 r., z płytą "Bangerz". Fani przez lata kibicowali jej, aby powróciła na pozycję liderki, lecz krążki takie jak "Younger Now", "Plastic Hearts" czy "Endless Summer Vacation" nie dawały rady dorównać innym. Mimo to aż 16 wydawnictw piosenkarki znalazło się w pierwszej dziesiątce prestiżowej listy.

Powrót na pierwsze miejsce po 13 latach stawia Cyrus obok dwóch innych artystów, którzy w 2026 r. po ponad dekadzie ponownie zajęli pierwsze miejsca. Dokonali tego bowiem również Bruno Mars z krążkiem "The Romantic" oraz A$AP Rocky z "Don't Be Dumb".

Miley Cyrus wróciła na szczyt listy przebojów wyprzedzając innych artystów

Cyrus niewielką różnicą wyprzedziła albumy "Dandelion" Elli Langley i "That's Just Me" Rileya Greena, zdobywając "prawie 61 tys. jednostek", będących sumą egzemplarzy sprzedanych albumów oraz odsłuchań w streamingu przeliczanych na sprzedaż. Pierwsza z wymienionych może natomiast jednocześnie świętować inny sukces. Jej utwór "Choosin' Texas" spędza 24. tydzień na pierwszym miejscu Billboard Hot 100, czyli najważniejszej amerykańskiej liście singli. Tydzień temu piosenka pobiła rekord należący do świątecznego przeboju "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey pod względem liczby tygodni na samym szczycie.

Pierwszą piątkę notowania Billboard 200 uzupełniają Morgan Wallen z "I'm the Problem" na czwartym miejscu i Olivia Rodrigo z "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" na piątym. Pozycje od szóstej do dziesiątej zajmują Noah Kahan, Beabadoobee, Jhene Aiko, Drake i znów Kahan, ale z innym krążkiem.