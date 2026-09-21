Miley Cyrus oskarżona o plagiat. Gwiazda zabrała głos

"The Sphinx" ukazało się w 1979 roku na płycie "Never Trust a Pretty Face", jednym z najważniejszych albumów w dorobku Amandy Lear. Po latach utwór ponownie zwrócił uwagę słuchaczy, tym razem za sprawą nowej piosenki Miley Cyrus.

Lear zamieściła na Instagramie okładkę "Bass Persuades" i opatrzyła ją krótkim komentarzem skierowanym do wokalistki.

"Dziękuję ci, Miley, za skopiowanie mojej piosenki 'The Sphinx'. Czuję się zaszczycona" - napisała.

Amanda Lear słyszy swój przebój w piosence Miley Cyrus

"Red Lights" to jedna z 11 piosenek, które trafiły na dziesiąty studyjny album Miley Cyrus. Płyta ukazała się 18 września, a poza tytułowym singlem promuje ją również "Let's Get Married". W teledysku do tego utworu wystąpił narzeczony gwiazdy, Maxx Morando.

Amanda Lear nie wskazała konkretnych fragmentów, które jej zdaniem zostały zaczerpnięte z "The Sphinx". Nie wiadomo również, czy planuje skierować sprawę do sądu. Niedługo po opublikowaniu zarzutu wróciła jednak do albumu "Never Trust a Pretty Face", nazwała go swoim najlepszym wydawnictwem i dodała hasło "pioneer".

Internauci zaczęli porównywać obie piosenki. Jedni nie doszukują się w nich znaczących podobieństw, inni słyszą zbliżoną melodię i uważają, że nazwisko Lear powinno pojawić się wśród autorów nowego nagrania Cyrus.

Sama Miley nie odniosła się do wpisu. W jej mediach społecznościowych nadal dominują materiały promujące "Bass Persuades".

Amanda Lear była jedną z gwiazd europejskiego disco

Zanim Amanda Lear rozpoczęła karierę muzyczną, pracowała jako modelka i obracała się w środowisku najważniejszych artystów tamtych lat. Była muzą Salvadora Dalego oraz Andy'ego Warhola, a przez pewien czas pozostawała w związku z Davidem Bowiem.

Popularność jako wokalistka zdobyła pod koniec lat 70. dzięki takim nagraniom jak "Follow Me" i "The Sphinx". Później związała się również z włoską telewizją, nie rezygnując przy tym z nagrywania. W 2025 roku wydała album "Looking Back".

Oskarżenie ze strony Amandy Lear nie jest pierwszym sporem dotyczącym autorstwa piosenek Miley Cyrus. Jej wielki przebój "Flowers" stał się przedmiotem pozwu ze względu na podobieństwa do "When I Was Your Man" Bruno Marsa.

Wokalistka zaprzeczyła, że skopiowała nagranie. Postępowanie w tej sprawie nadal toczy się w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku "Red Lights" na razie nie ma informacji o pozwie ani oficjalnych żądaniach ze strony Amandy Lear.